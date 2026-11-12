https://1prime.ru/20261112/minfin-875172584.html

Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"

Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"

Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:58+0300

2026-11-12T17:58+0300

2026-11-12T17:58+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства финансов. "На создание научно-технологического кампуса "Сириус" будут направлены в течение 2027-2029 годов 15,4 миллиарда рублей", - говорится там. "Это позволит создать более 5 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.

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технологии, промышленность, антон силуанов, минфин рф, минфин