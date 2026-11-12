Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/minfin-875172584.html
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"
Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:58+0300
2026-11-12T17:58+0300
технологии
промышленность
антон силуанов
минфин рф
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875172584.jpg?1794495520
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства финансов. "На создание научно-технологического кампуса "Сириус" будут направлены в течение 2027-2029 годов 15,4 миллиарда рублей", - говорится там. "Это позволит создать более 5 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, промышленность, антон силуанов, минфин рф, минфин
Технологии, Промышленность, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
17:58 12.11.2026
 
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"

Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства финансов.
"На создание научно-технологического кампуса "Сириус" будут направлены в течение 2027-2029 годов 15,4 миллиарда рублей", - говорится там.
"Это позволит создать более 5 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.
 
ТехнологииПромышленностьАнтон СилуановМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала