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Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"
Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:58+0300
2026-11-12T17:58+0300
2026-11-12T17:58+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства финансов.
"На создание научно-технологического кампуса "Сириус" будут направлены в течение 2027-2029 годов 15,4 миллиарда рублей", - говорится там.
"Это позволит создать более 5 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.
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Технологии, Промышленность, Антон Силуанов, Минфин РФ, Минфин
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"
Минфин предложил направить 15,4 млрд рублей на создание кампуса "Сириус"
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил направить 15,4 миллиарда рублей на создание научно-технологического кампуса "Сириус", говорится в материалах на сайте министерства финансов.
"На создание научно-технологического кампуса "Сириус" будут направлены в течение 2027-2029 годов 15,4 миллиарда рублей", - говорится там.
"Это позволит создать более 5 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.