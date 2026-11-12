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Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле
Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле
Минфин РФ предложил ввести реестр систематических нарушителей применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле с возможностью блокировки их... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:14+0300
2026-11-12T18:20+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ввести реестр систематических нарушителей применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле с возможностью блокировки их сайтов, говорится в материалах на сайте министерства.Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов."Ряд мер направлен на реализацию мероприятий по "обелению" экономики. Поправками вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники в сфере интернет-торговли с возможностью блокировки их сайтов", - говорится материалах.Кроме того, поправками предлагается внедрить институт "организаторов массовой торговли", на которых предлагается возложить мониторинг соблюдения правил применения контрольно-кассовой техники на крупных торговых площадках, отмечается в материалах.В сентябре Минфин предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, разработав для этого новые индикаторы риска.
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россия, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
18:14 12.11.2026 (обновлено: 18:20 12.11.2026)
 
Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле

Минфин предложил ввести реестр системных нарушителей применения ККТ в интернет-торговле

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ввести реестр систематических нарушителей применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле с возможностью блокировки их сайтов, говорится в материалах на сайте министерства.
Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов.
"Ряд мер направлен на реализацию мероприятий по "обелению" экономики. Поправками вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники в сфере интернет-торговли с возможностью блокировки их сайтов", - говорится материалах.
Кроме того, поправками предлагается внедрить институт "организаторов массовой торговли", на которых предлагается возложить мониторинг соблюдения правил применения контрольно-кассовой техники на крупных торговых площадках, отмечается в материалах.
В сентябре Минфин предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, разработав для этого новые индикаторы риска.
 
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