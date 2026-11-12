https://1prime.ru/20261112/minfin-875173125.html

Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле

Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил ввести реестр нарушителей ККТ в интернет-торговле

Минфин РФ предложил ввести реестр систематических нарушителей применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле с возможностью блокировки их... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:14+0300

2026-11-12T18:14+0300

2026-11-12T18:20+0300

россия

минфин рф

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875173125.jpg?1794496830

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ввести реестр систематических нарушителей применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле с возможностью блокировки их сайтов, говорится в материалах на сайте министерства.Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов."Ряд мер направлен на реализацию мероприятий по "обелению" экономики. Поправками вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники в сфере интернет-торговли с возможностью блокировки их сайтов", - говорится материалах.Кроме того, поправками предлагается внедрить институт "организаторов массовой торговли", на которых предлагается возложить мониторинг соблюдения правил применения контрольно-кассовой техники на крупных торговых площадках, отмечается в материалах.В сентябре Минфин предложил тщательнее проверять использование контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере розничной торговли и общественного питания, разработав для этого новые индикаторы риска.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин рф, минфин