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Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта
Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта
Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает направить 26 миллиардов рублей на программу льготного лизинга... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:17+0300
2026-11-12T18:17+0300
бизнес
россия
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает направить 26 миллиардов рублей на программу льготного лизинга транспортных средств в России, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "Двадцать шесть миллиардов рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028-2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей", – сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. Кроме того, на поддержку льготного лизинга АПК планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, будут обеспечены дополнительные поставки около 3 тысяч единиц техники.
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бизнес, россия, антон силуанов, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
18:17 12.11.2026
 
Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта

Минфин предложил направить 26 млрд рублей на программу льготного лизинга транспорта

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает направить 26 миллиардов рублей на программу льготного лизинга транспортных средств в России, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Двадцать шесть миллиардов рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028-2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей", – сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Кроме того, на поддержку льготного лизинга АПК планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, будут обеспечены дополнительные поставки около 3 тысяч единиц техники.
 
БизнесРОССИЯАнтон СилуановМинфин
 
 
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