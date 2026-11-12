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Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта
Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта
Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает направить 26 миллиардов рублей на программу льготного лизинга... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:17+0300
2026-11-12T18:17+0300
2026-11-12T18:17+0300
бизнес
россия
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает направить 26 миллиардов рублей на программу льготного лизинга транспортных средств в России, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Двадцать шесть миллиардов рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028-2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей", – сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Кроме того, на поддержку льготного лизинга АПК планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, будут обеспечены дополнительные поставки около 3 тысяч единиц техники.
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бизнес, россия, антон силуанов, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
Минфин предложил выделить 26 млрд рублей на льготный лизинг транспорта
Минфин предложил направить 26 млрд рублей на программу льготного лизинга транспорта
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин в поправках ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает направить 26 миллиардов рублей на программу льготного лизинга транспортных средств в России, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
Правительство РФ ранее в четверг одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
"Двадцать шесть миллиардов рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028-2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей", – сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Кроме того, на поддержку льготного лизинга АПК планируется выделить 4,8 миллиарда рублей, будут обеспечены дополнительные поставки около 3 тысяч единиц техники.