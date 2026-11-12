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Минфин: регионы получат 3,6 триллиона рублей трансфертов в 2027

Минфин: регионы получат 3,6 триллиона рублей трансфертов в 2027 - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин: регионы получат 3,6 триллиона рублей трансфертов в 2027

Финансовая поддержка регионов России в виде межбюджетных трансфертов в следующем году составит 3,6 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Минфина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:22+0300

2026-11-12T18:22+0300

2026-11-12T18:22+0300

россия

финансы

минфин

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Финансовая поддержка регионов России в виде межбюджетных трансфертов в следующем году составит 3,6 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Минфина."В 2027 году предусмотрен 241 трансферт общим объемом 3,6 триллиона рублей", — говорится в публикации. Ранее в четверг Минфин сообщил, что правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.В поправках министерство определило перечень видов экономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. "Определен перечень видов экономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН", — говорится в материалах. УСН — один из налоговых режимов, который предусматривает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.Кроме того, Минфин предлагает направить 2,5 миллиарда рублей на строительство сети газоснабжения для перевода домовладений с угольного отопления. "На строительство (реконструкцию) сети газоснабжения для перевода домовладений с угольного отопления предусмотрено 2,5 миллиарда рублей", — говорится в материалах. "Благодаря этому будут завершены мероприятия по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в Чите Забайкальского края", — уточняется в документе.

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россия, финансы, минфин