https://1prime.ru/20261112/minfin-875174374.html

Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию

Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию

Поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы предусматривают выделение 16,2 миллиарда рублей на скидки на отечественную литий-ионную продукцию... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:44+0300

2026-11-12T18:44+0300

2026-11-12T18:44+0300

бизнес

россия

минфин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы предусматривают выделение 16,2 миллиарда рублей на скидки на отечественную литий-ионную продукцию из России, следует из материалов на сайте Минфина. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов. "Для поддержки российских промышленных предприятий поправками предлагается выделить 16,2 миллиарда рублей на предоставление скидки на отечественную литий-ионную продукцию и 6,7 миллиарда рублей на предоставление скидки на отечественную химическую продукцию", - следует из публикации. Кроме того, около 8 миллиардов рублей предложено направить на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем. "Это позволит обеспечить к 2029 году обслуживание инфраструктурой связи, навигации и наблюдения шести дополнительных маршрутов полетов беспилотных воздушных судов, а также внедрить в эксплуатацию единое цифровое пространство аэронавигации на территориях трех субъектов РФ", - указывают в министерстве. Также предлагается направить 6 миллиардов рублей на создание центра компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ "Станкин".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минфин