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Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию
Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию
Поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы предусматривают выделение 16,2 миллиарда рублей на скидки на отечественную литий-ионную продукцию... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:44+0300
2026-11-12T18:44+0300
бизнес
россия
минфин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы предусматривают выделение 16,2 миллиарда рублей на скидки на отечественную литий-ионную продукцию из России, следует из материалов на сайте Минфина. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов. "Для поддержки российских промышленных предприятий поправками предлагается выделить 16,2 миллиарда рублей на предоставление скидки на отечественную литий-ионную продукцию и 6,7 миллиарда рублей на предоставление скидки на отечественную химическую продукцию", - следует из публикации. Кроме того, около 8 миллиардов рублей предложено направить на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем. "Это позволит обеспечить к 2029 году обслуживание инфраструктурой связи, навигации и наблюдения шести дополнительных маршрутов полетов беспилотных воздушных судов, а также внедрить в эксплуатацию единое цифровое пространство аэронавигации на территориях трех субъектов РФ", - указывают в министерстве. Также предлагается направить 6 миллиардов рублей на создание центра компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ "Станкин".
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192
40
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бизнес, россия, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Минфин
18:44 12.11.2026
 
Минфин предложил выделить средства на скидки на литий-ионную продукцию

Минфин предложил выделить 16,2 млрд рублей на скидки на литий-ионную продукцию из России

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы предусматривают выделение 16,2 миллиарда рублей на скидки на отечественную литий-ионную продукцию из России, следует из материалов на сайте Минфина.
Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Часть поправок связана с национальными проектами и перераспределением ассигнований с увеличением в рамках зарезервированных ресурсов.
"Для поддержки российских промышленных предприятий поправками предлагается выделить 16,2 миллиарда рублей на предоставление скидки на отечественную литий-ионную продукцию и 6,7 миллиарда рублей на предоставление скидки на отечественную химическую продукцию", - следует из публикации.
Кроме того, около 8 миллиардов рублей предложено направить на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем.
"Это позволит обеспечить к 2029 году обслуживание инфраструктурой связи, навигации и наблюдения шести дополнительных маршрутов полетов беспилотных воздушных судов, а также внедрить в эксплуатацию единое цифровое пространство аэронавигации на территориях трех субъектов РФ", - указывают в министерстве.
Также предлагается направить 6 миллиардов рублей на создание центра компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ "Станкин".
 
БизнесРОССИЯМинфин
 
 
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