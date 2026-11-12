https://1prime.ru/20261112/minjust-875179237.html
Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia
Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia
Министерство юстиции США ведет несколько расследований, связанных с деятельностью компании Nvidia, на фоне скандала с участием ее основателя Дженсена Хуанга,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:16+0300
2026-11-12T21:16+0300
2026-11-12T21:16+0300
технологии
мировая экономика
сша
nvidia
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции США ведет несколько расследований, связанных с деятельностью компании Nvidia, на фоне скандала с участием ее основателя Дженсена Хуанга, утверждает издание Semafor со ссылкой на источники.
Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора разработчика графических процессоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.
"Сразу несколько расследований министерства юстиции США могут затронуть Nvidia, сообщили два представителя администрации", - пишет издание.
По информации Semafor, одно из расследований касается непосредственно производителя чипов и связано с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Еще два расследования сосредоточены на технологических компаниях Megaspeed и Supermicro.
"В рамках расследований в отношении Megaspeed и Supermicro изучается деятельность Элис Хуанг", - пишет Semafor.
При этом на данный момент нет никаких свидетельств того, что американские власти намерены предъявить Nvidia или Хуангу уголовные обвинения, утверждает портал.
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технологии, мировая экономика, сша, nvidia
Технологии, Мировая экономика, США, Nvidia
Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia
Semafor: Минюст США расследует деятельность Nvidia на фоне скандала с участием Хуанга
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции США ведет несколько расследований, связанных с деятельностью компании Nvidia, на фоне скандала с участием ее основателя Дженсена Хуанга, утверждает издание Semafor со ссылкой на источники.
Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора разработчика графических процессоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.
"Сразу несколько расследований министерства юстиции США могут затронуть Nvidia, сообщили два представителя администрации", - пишет издание.
По информации Semafor, одно из расследований касается непосредственно производителя чипов и связано с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Еще два расследования сосредоточены на технологических компаниях Megaspeed и Supermicro.
"В рамках расследований в отношении Megaspeed и Supermicro изучается деятельность Элис Хуанг", - пишет Semafor.
При этом на данный момент нет никаких свидетельств того, что американские власти намерены предъявить Nvidia или Хуангу уголовные обвинения, утверждает портал.