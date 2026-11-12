https://1prime.ru/20261112/minjust-875179237.html

Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia

Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минюст США ведет расследования в отношении Nvidia

Министерство юстиции США ведет несколько расследований, связанных с деятельностью компании Nvidia, на фоне скандала с участием ее основателя Дженсена Хуанга,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:16+0300

2026-11-12T21:16+0300

2026-11-12T21:16+0300

технологии

мировая экономика

сша

nvidia

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875179237.jpg?1794507382

ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции США ведет несколько расследований, связанных с деятельностью компании Nvidia, на фоне скандала с участием ее основателя Дженсена Хуанга, утверждает издание Semafor со ссылкой на источники. Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора разработчика графических процессоров компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. "Сразу несколько расследований министерства юстиции США могут затронуть Nvidia, сообщили два представителя администрации", - пишет издание. По информации Semafor, одно из расследований касается непосредственно производителя чипов и связано с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Еще два расследования сосредоточены на технологических компаниях Megaspeed и Supermicro. "В рамках расследований в отношении Megaspeed и Supermicro изучается деятельность Элис Хуанг", - пишет Semafor. При этом на данный момент нет никаких свидетельств того, что американские власти намерены предъявить Nvidia или Хуангу уголовные обвинения, утверждает портал.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, nvidia