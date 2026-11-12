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"Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений
"Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений
Древесное растение "Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений, подлежащих уничтожению, следует из приказа министерства природных... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:57+0300
2026-11-12T15:57+0300
2026-11-12T16:44+0300
общество
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Древесное растение "Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений, подлежащих уничтожению, следует из приказа министерства природных ресурсов и экологии России, с которым ознакомилось РИА Новости. Это растение чаще всего встречается в европейской части России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Алтайском крае. "Лох узколистный" попало в перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях федерального значения", - говорится в сообщении. Кроме того, по законодательству, с 1 марта у владельцев земельных участков, включая дачников, появилась обязанность выявлять и уничтожать определенные растения.
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общество , россия
"Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений
Минприроды: "Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Древесное растение "Лох узколистный" попал в перечень опасных видов инвазивных растений, подлежащих уничтожению, следует из приказа министерства природных ресурсов и экологии России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Это растение чаще всего встречается в европейской части России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Алтайском крае.
"Лох узколистный" попало в перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на особо охраняемых природных территориях федерального значения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по законодательству, с 1 марта у владельцев земельных участков, включая дачников, появилась обязанность выявлять и уничтожать определенные растения.