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Минстрой просит банки поддержать застройщиков, просрочивших передачу ключей - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Минстрой просит банки поддержать застройщиков, просрочивших передачу ключей
Минстрой просит банки поддержать застройщиков, просрочивших передачу ключей - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минстрой просит банки поддержать застройщиков, просрочивших передачу ключей
Минстрой России просит банки поддержать застройщиков, которые просрочили сроки передачи ключей от квартир дольщикам, рассказал РИА Недвижимость глава ведомства... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:36+0300
2026-11-12T13:36+0300
недвижимость
финансы
банки
ирек файзуллин
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КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Минстрой России просит банки поддержать застройщиков, которые просрочили сроки передачи ключей от квартир дольщикам, рассказал РИА Недвижимость глава ведомства Ирек Файзуллин в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС". "Любой застройщик, который просрочил сроки представления ключей, требует особого внимания министерства, регионов, муниципалитетов и, естественно, банков. Мы просим банки поддержать застройщиков для того, чтобы основная задача была выполнена. Основная задача - предоставить людям ключи от квартир, за которые они заплатили", - сказал министр. Он объяснил, что рабочая группа при Минстрое получает обращения от регионов по ряду застройщиков и потом обеспечивает их взаимодействие с банками. Файзуллин отметил, что ранее ряд компаний воспользовались ситуацией с мораторием на взыскание дольщиками с застройщиков неустойки, которая позволила им сдвинуть сроки передачи ключей. "Поэтому наша задача - чтобы они все-таки вместе с регионами определили сроки, чтобы люди понимали, когда они получат квартиры, отделанное жилье или не отделанное жилье будет реализовано", - добавил глава Минстроя.
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недвижимость, финансы, банки, ирек файзуллин
Недвижимость, Финансы, Банки, Ирек Файзуллин
13:36 12.11.2026
 
Минстрой просит банки поддержать застройщиков, просрочивших передачу ключей

Минстрой просит банки поддержать застройщиков, просрочивших передачу ключей дольщикам

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Минстрой России просит банки поддержать застройщиков, которые просрочили сроки передачи ключей от квартир дольщикам, рассказал РИА Недвижимость глава ведомства Ирек Файзуллин в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС".
"Любой застройщик, который просрочил сроки представления ключей, требует особого внимания министерства, регионов, муниципалитетов и, естественно, банков. Мы просим банки поддержать застройщиков для того, чтобы основная задача была выполнена. Основная задача - предоставить людям ключи от квартир, за которые они заплатили", - сказал министр.
Он объяснил, что рабочая группа при Минстрое получает обращения от регионов по ряду застройщиков и потом обеспечивает их взаимодействие с банками.
Файзуллин отметил, что ранее ряд компаний воспользовались ситуацией с мораторием на взыскание дольщиками с застройщиков неустойки, которая позволила им сдвинуть сроки передачи ключей. "Поэтому наша задача - чтобы они все-таки вместе с регионами определили сроки, чтобы люди понимали, когда они получат квартиры, отделанное жилье или не отделанное жилье будет реализовано", - добавил глава Минстроя.
 
НедвижимостьФинансыБанкиИрек Файзуллин
 
 
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