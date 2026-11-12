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Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году
Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих граждан РФ в 2027 году составит более 95,5 тысяч рублей в месяц, сообщил Минтруд России. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:13+0300
2026-11-12T10:13+0300
россия
общество
семья
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих граждан РФ в 2027 году составит более 95,5 тысяч рублей в месяц, сообщил Минтруд России. "Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что в 2026 году максимальный размер такого пособия составлял около 83 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что всего в 2027 году Соцфонд России планирует направить почти 1,6 триллиона рублей на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
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40
россия, общество , семья
РОССИЯ, Общество , семья
10:13 12.11.2026
 
Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком в 2027 году превысит 95 тысяч рублей

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих граждан РФ в 2027 году составит более 95,5 тысяч рублей в месяц, сообщил Минтруд России.
"Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что в 2026 году максимальный размер такого пособия составлял около 83 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что всего в 2027 году Соцфонд России планирует направить почти 1,6 триллиона рублей на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
 
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