https://1prime.ru/20261112/mintrud-875143374.html

Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году - 12.11.2026, ПРАЙМ

Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих граждан РФ в 2027 году составит более 95,5 тысяч рублей в месяц, сообщил Минтруд России. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:13+0300

2026-11-12T10:13+0300

2026-11-12T10:13+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для работающих граждан РФ в 2027 году составит более 95,5 тысяч рублей в месяц, сообщил Минтруд России. "Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что в 2026 году максимальный размер такого пособия составлял около 83 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что всего в 2027 году Соцфонд России планирует направить почти 1,6 триллиона рублей на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , семья