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Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами
Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами
Минцифры прорабатывает возможность налогового вычета для малого бизнеса при использовании российских ИИ-сервисов для стимулирования спроса в сегменте на... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:49+0300
2026-11-12T12:49+0300
2026-11-12T12:57+0300
технологии
бизнес
россия
максут шадаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875154616.jpg?1794477453
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает возможность налогового вычета для малого бизнеса при использовании российских ИИ-сервисов для стимулирования спроса в сегменте на отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев. "Мы хотим стимулировать спрос, дополнительно в основном мы делаем две меры, которые мы сейчас рассматриваем, которые мы будем обсуждать на следующей неделе. Первая: все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса, поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса", - сказал Шадаев на форуме Cnews Forum-2026. Он отметил, что налоговый вычет предлагается в отношении расходов, которые несут небольшие компании в связи с использованием российских ИИ-сервисов, основанных на суверенных цифровых моделях. Несмотря на небольшой объем вычета, это позволит малому бизнесу использовать базовые сервисы.
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технологии, бизнес, россия, максут шадаев
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Максут Шадаев
Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами
Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с российскими ИИ-сервисами
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает возможность налогового вычета для малого бизнеса при использовании российских ИИ-сервисов для стимулирования спроса в сегменте на отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"Мы хотим стимулировать спрос, дополнительно в основном мы делаем две меры, которые мы сейчас рассматриваем, которые мы будем обсуждать на следующей неделе. Первая: все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса, поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса", - сказал Шадаев на форуме Cnews Forum-2026.
Он отметил, что налоговый вычет предлагается в отношении расходов, которые несут небольшие компании в связи с использованием российских ИИ-сервисов, основанных на суверенных цифровых моделях. Несмотря на небольшой объем вычета, это позволит малому бизнесу использовать базовые сервисы.