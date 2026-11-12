https://1prime.ru/20261112/mintsifra-875154616.html

Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами

Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минцифры обсуждает идею налогового вычета для малого бизнеса с ИИ-сервисами

Минцифры прорабатывает возможность налогового вычета для малого бизнеса при использовании российских ИИ-сервисов для стимулирования спроса в сегменте на... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:49+0300

2026-11-12T12:49+0300

2026-11-12T12:57+0300

технологии

бизнес

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает возможность налогового вычета для малого бизнеса при использовании российских ИИ-сервисов для стимулирования спроса в сегменте на отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев. "Мы хотим стимулировать спрос, дополнительно в основном мы делаем две меры, которые мы сейчас рассматриваем, которые мы будем обсуждать на следующей неделе. Первая: все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса, поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса", - сказал Шадаев на форуме Cnews Forum-2026. Он отметил, что налоговый вычет предлагается в отношении расходов, которые несут небольшие компании в связи с использованием российских ИИ-сервисов, основанных на суверенных цифровых моделях. Несмотря на небольшой объем вычета, это позволит малому бизнесу использовать базовые сервисы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, максут шадаев