https://1prime.ru/20261112/mintsifra-875159200.html
Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев
Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев
Минцифры заинтересованы в том, чтобы российские ЦОДы уходили под землю, а не релоцировались, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:45+0300
2026-11-12T13:45+0300
2026-11-12T13:45+0300
россия
общество
максут шадаев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минцифры заинтересованы в том, чтобы российские ЦОДы уходили под землю, а не релоцировались, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Понятно, что нужно закапываться. Выбирая между двумя историями, значит, переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались", - сказал он на форуме Cnews Forum-2026.
По словам Шадаева, Минцифры уже рекомендуют компаниям это делать.
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россия, общество , максут шадаев
РОССИЯ, Общество , Максут Шадаев
Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев
Шадаев: Минцифры заинтересованы в том, чтобы российские ЦОДы уходили под землю
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минцифры заинтересованы в том, чтобы российские ЦОДы уходили под землю, а не релоцировались, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Понятно, что нужно закапываться. Выбирая между двумя историями, значит, переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались", - сказал он на форуме Cnews Forum-2026.
По словам Шадаева, Минцифры уже рекомендуют компаниям это делать.