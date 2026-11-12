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Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев

Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минцифры заинтересовано в том, чтобы ЦОДы уходили под землю, заявил Шадаев

Минцифры заинтересованы в том, чтобы российские ЦОДы уходили под землю, а не релоцировались, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:45+0300

2026-11-12T13:45+0300

2026-11-12T13:45+0300

россия

общество

максут шадаев

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минцифры заинтересованы в том, чтобы российские ЦОДы уходили под землю, а не релоцировались, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Понятно, что нужно закапываться. Выбирая между двумя историями, значит, переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались", - сказал он на форуме Cnews Forum-2026. По словам Шадаева, Минцифры уже рекомендуют компаниям это делать.

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россия, общество , максут шадаев