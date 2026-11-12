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Мишустин рассказал о поддержке химической и лесной промышленности

Мишустин рассказал о поддержке химической и лесной промышленности - 12.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о поддержке химической и лесной промышленности

Компаниям химической, лесной и металлургической промышленности будут выделены дополнительные средства из бюджета, чтобы они продолжили выпуск востребованных... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:51+0300

2026-11-12T16:51+0300

2026-11-12T17:27+0300

россия

промышленность

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компаниям химической, лесной и металлургической промышленности будут выделены дополнительные средства из бюджета, чтобы они продолжили выпуск востребованных товаров для внутреннего рынка и для экспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Один из таких механизмов, который доказал многократно свою эффективность - корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Это дает предприятиям-участникам возможность получить доступ к льготным кредитам для инвестиций в производство, создавать рабочие места, наращивать объемы своей продукции, которая пользуется спросом как в России, так и за рубежом", - сказал он в ходе заседания правительства РФ."Сегодня мы выделим дополнительные средства, которые помогут компаниям химической, лесной, металлургической промышленности продолжать свою деятельность, выполняя свои обязательства перед кредитными организациями", - добавил премьер-министр.Кабмин рассчитывает, что такой подход позволит бизнесу и дальше выпускать востребованные товары для внутреннего рынка и для экспорта, добавил Мишустин.Согласно распоряжению правительства, из резервного фонда кабмина выделено более 250 миллионов рублей на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Средства пойдут на субсидирование кредитов, предоставленных предприятиям химической, лесной, металлургической и других отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки.Такие организации реализуют специальные корпоративные программы, направленные на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства продукции, пользующейся спросом как в России, так и за рубежом, и имеют доступ к механизмам льготного кредитования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, михаил мишустин