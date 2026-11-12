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ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ
ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ
ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ
Правительство РФ направит порядка 1,5 миллиарда рублей ДНР и Запорожской области на закупку оборудования и техники для жилищно-коммунального хозяйства в зимний... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:53+0300
2026-11-12T16:53+0300
россия
запорожская область
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875168658.jpg?1794491586
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 1,5 миллиарда рублей ДНР и Запорожской области на закупку оборудования и техники для жилищно-коммунального хозяйства в зимний период, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Около 1,5 миллиарда (рублей - ред.) из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику. Это погрузчики, экскаваторы, самосвалы, буровые установки. Они крайне нужны нашим новым регионам для эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период", - сказал он в рамках заседания правительства РФ. По словам председателя правительства, такие меры позволят обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение жилых домов в отопительный сезон.
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россия, запорожская область, михаил мишустин
РОССИЯ, Запорожская область, Михаил Мишустин
16:53 12.11.2026
 
ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей ДНР и ЗАО на закупку техники для ЖКХ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 1,5 миллиарда рублей ДНР и Запорожской области на закупку оборудования и техники для жилищно-коммунального хозяйства в зимний период, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Около 1,5 миллиарда (рублей - ред.) из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику. Это погрузчики, экскаваторы, самосвалы, буровые установки. Они крайне нужны нашим новым регионам для эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период", - сказал он в рамках заседания правительства РФ.
По словам председателя правительства, такие меры позволят обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение жилых домов в отопительный сезон.
 
РОССИЯЗапорожская областьМихаил Мишустин
 
 
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