https://1prime.ru/20261112/mishustin-875168658.html

ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ

ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ

ДНР и ЗАО получат 1,5 миллиарда рублей на закупку техники для ЖКХ

Правительство РФ направит порядка 1,5 миллиарда рублей ДНР и Запорожской области на закупку оборудования и техники для жилищно-коммунального хозяйства в зимний... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:53+0300

2026-11-12T16:53+0300

2026-11-12T16:53+0300

россия

запорожская область

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875168658.jpg?1794491586

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит порядка 1,5 миллиарда рублей ДНР и Запорожской области на закупку оборудования и техники для жилищно-коммунального хозяйства в зимний период, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Около 1,5 миллиарда (рублей - ред.) из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику. Это погрузчики, экскаваторы, самосвалы, буровые установки. Они крайне нужны нашим новым регионам для эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период", - сказал он в рамках заседания правительства РФ. По словам председателя правительства, такие меры позволят обеспечить стабильное тепло- и водоснабжение жилых домов в отопительный сезон.

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, михаил мишустин