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Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей
Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей
Общий объем перераспределения бюджетных расходов в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы составит около 8,5... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:54+0300
2026-11-12T16:54+0300
2026-11-12T17:08+0300
финансы
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общий объем перераспределения бюджетных расходов в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы составит около 8,5 триллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований составит около 8,5 триллиона рублей", - сказал он на заседании правительства в четверг.Поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, реализацию национальных проектов, которые охватывают такие направления как "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - отметил Мишустин."Конечно, и национальные проекты технологического лидерства: в них предусмотрен широкий набор мер по поддержке отечественной продукции, строительству инфраструктуры. Все эти значимые инициативы помогут реализации важных для страны проектов", - сказал он.
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финансы, россия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей
Мишустин: перераспределение расходов бюджета на 2027-2029 годы составит 8,5 трлн рублей
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общий объем перераспределения бюджетных расходов в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы составит около 8,5 триллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований составит около 8,5 триллиона рублей", - сказал он на заседании правительства в четверг.
Поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, реализацию национальных проектов, которые охватывают такие направления как "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - отметил Мишустин
.
"Конечно, и национальные проекты технологического лидерства: в них предусмотрен широкий набор мер по поддержке отечественной продукции, строительству инфраструктуры. Все эти значимые инициативы помогут реализации важных для страны проектов", - сказал он.