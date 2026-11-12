https://1prime.ru/20261112/mishustin-875168746.html

Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей

Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин: перераспределение расходов бюджета составит 8,5 триллионов рублей

Общий объем перераспределения бюджетных расходов в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы составит около 8,5... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:54+0300

2026-11-12T16:54+0300

2026-11-12T17:08+0300

финансы

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общий объем перераспределения бюджетных расходов в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы составит около 8,5 триллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований составит около 8,5 триллиона рублей", - сказал он на заседании правительства в четверг.Поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, реализацию национальных проектов, которые охватывают такие направления как "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - отметил Мишустин."Конечно, и национальные проекты технологического лидерства: в них предусмотрен широкий набор мер по поддержке отечественной продукции, строительству инфраструктуры. Все эти значимые инициативы помогут реализации важных для страны проектов", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, михаил мишустин