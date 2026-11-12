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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261112/mosbirzha-875138972.html
Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов
Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии превысил 2500 пунктов по основному индексу, впервые с первых торгов месяца, следует из данных Московской... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:11+0300
2026-11-12T08:11+0300
экономика
рынок
акции
торги
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии превысил 2500 пунктов по основному индексу, впервые с первых торгов месяца, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.41 мск повышается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 501,21 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа
08:11 12.11.2026
 
Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов впервые со 2 ноября

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии превысил 2500 пунктов по основному индексу, впервые с первых торгов месяца, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.41 мск повышается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 501,21 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиРОССИЯМосбиржа
 
 
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