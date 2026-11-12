https://1prime.ru/20261112/mosbirzha-875138972.html

Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии превысил 2500 пунктов по основному индексу, впервые с первых торгов месяца, следует из данных Московской... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T08:11+0300

2026-11-12T08:11+0300

2026-11-12T08:11+0300

экономика

рынок

акции

торги

россия

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии превысил 2500 пунктов по основному индексу, впервые с первых торгов месяца, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.41 мск повышается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 2 501,21 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, россия, мосбиржа