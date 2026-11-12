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Курс юаня к рублю на Мосбирже вырос до 12,40 рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю на Мосбирже вырос до 12,40 рубля
Курс юаня к рублю на Мосбирже вырос до 12,40 рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже вырос до 12,40 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять повышается, к отметке 12,40 рубля, после паузы в середине недели, следует из данных Московской... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:05+0300
2026-11-12T13:05+0300
рынок
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять повышается, к отметке 12,40 рубля, после паузы в середине недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,36-12,41 рубля. В четверг ожидается продолжение движения юаня в диапазоне 12-12,50 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом рубль может умеренно укрепиться, чему будет способствовать стабилизация цен на нефть, улучшение ожиданий по геополитике, а также постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – текущие уровни привлекательны для конвертации валютной выручки", - добавляет он. Во второй половине ноября есть возможности для более существенного роста российской национальной валюты, что может привести к возвращению юаня в район 12 рублей, оценивает Зварич.
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40
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
13:05 12.11.2026
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже вырос до 12,40 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,40 рубля после паузы в середине недели

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять повышается, к отметке 12,40 рубля, после паузы в середине недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,36-12,41 рубля.
В четверг ожидается продолжение движения юаня в диапазоне 12-12,50 рубля, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом рубль может умеренно укрепиться, чему будет способствовать стабилизация цен на нефть, улучшение ожиданий по геополитике, а также постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – текущие уровни привлекательны для конвертации валютной выручки", - добавляет он.
Во второй половине ноября есть возможности для более существенного роста российской национальной валюты, что может привести к возвращению юаня в район 12 рублей, оценивает Зварич.
 
РынокБогдан ЗваричПСБ
 
 
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