Российский рынок акций умеренно растет днем четверга
Российский рынок акций демонстрирует осторожный рост
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем четверга демонстрирует осторожный рост в ожидании итогов встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,16%, до 2494,04 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,73%, до 92,08 доллара за баррель.
Российский фондовый рынок консолидируется после вчерашнего роста почти на 1,9%, вызванного позитивными оценками переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.
Поддержку рынку оказывают ожидания дальнейшего продвижения переговоров, однако ускорение недельной инфляции до 0,12% и снижение нефтяных котировок сдерживают покупки, отмечает он.
"Инвесторы находятся в ожидании заявлений по итогам сегодняшней встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", - рассказала Анна Котельникова из ФГ "Финам".
"На рынке продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня результаты за III квартал текущего года опубликовали "Ростелеком" и "Хэдхантер", - напоминают аналитики "Цифра брокер".
Лидеры роста и снижения котировок
"Главной корпоративной новостью дня стала презентация новой стратегии Сбербанка (-0,21%) на 2027-2029 годы. Банк подтвердил намерение направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, поддерживать рентабельность капитала не ниже 21% и достаточность капитала не менее 13,3%", - отмечает Чернов.
В лидерах снижения - акции "Хэдхантера" (-1,44%), "Совкомфлота" (-1,41%), "Позитива" (-1,17%), "Норникеля" (-0,97%), Московского кредитного банка (-0,92%).
Прогнозы
Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 2450-2550 пунктов.
"В конечном счете на рынке сохраняется селективный интерес к покупке, и индекс Мосбиржи может проверить на прочность психологической сопротивление на уровне 2500 пунктов", - заключают аналитики "Цифра брокер".