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Российский рынок акций умеренно растет днем четверга

Российский рынок акций умеренно растет днем четверга - 12.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет днем четверга

Российский рынок акций днем четверга демонстрирует осторожный рост в ожидании итогов встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:32+0300

2026-11-12T15:32+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем четверга демонстрирует осторожный рост в ожидании итогов встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск рос на 0,16%, до 2494,04 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,73%, до 92,08 доллара за баррель. Российский фондовый рынок консолидируется после вчерашнего роста почти на 1,9%, вызванного позитивными оценками переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Поддержку рынку оказывают ожидания дальнейшего продвижения переговоров, однако ускорение недельной инфляции до 0,12% и снижение нефтяных котировок сдерживают покупки, отмечает он. "Инвесторы находятся в ожидании заявлений по итогам сегодняшней встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", - рассказала Анна Котельникова из ФГ "Финам". "На рынке продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня результаты за III квартал текущего года опубликовали "Ростелеком" и "Хэдхантер", - напоминают аналитики "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "ВК" (+2,35%), ВТБ (+2,28%), "Интер РАО" (+2,18%), МТС (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,34%). "Главной корпоративной новостью дня стала презентация новой стратегии Сбербанка (-0,21%) на 2027-2029 годы. Банк подтвердил намерение направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, поддерживать рентабельность капитала не ниже 21% и достаточность капитала не менее 13,3%", - отмечает Чернов. В лидерах снижения - акции "Хэдхантера" (-1,44%), "Совкомфлота" (-1,41%), "Позитива" (-1,17%), "Норникеля" (-0,97%), Московского кредитного банка (-0,92%). Прогнозы Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 2450-2550 пунктов. "В конечном счете на рынке сохраняется селективный интерес к покупке, и индекс Мосбиржи может проверить на прочность психологической сопротивление на уровне 2500 пунктов", - заключают аналитики "Цифра брокер".

сша

украина

абу-даби

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рынок, торги, россия, сша, украина, абу-даби, владимир чернов, владимир путин, джаред кушнер, мосбиржа, финам, ростелеком