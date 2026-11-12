https://1prime.ru/20261112/moshenniki-875137378.html

Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование

Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование - 12.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование

Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование, якобы приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:46+0300

2026-11-12T00:46+0300

2026-11-12T00:46+0300

общество

здоровье

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование, якобы приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники предлагают россиянам пройти бесплатную проверку уровня сахара в крови или записаться на обследование в рамках якобы государственной профилактической кампании во Всемирный день борьбы с диабетом", - рассказали там. Аферисты для подтверждения записи требуют указать данные полиса ОМС и пройти по ссылке. "Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек", - уточнили эксперты. В "Мошеловке" рекомендуют не передавать паспортные данные, номера полисов ОМС и СНИЛС по телефону неизвестным собеседникам. "Все плановые обследования проходите в поликлинике по месту прикрепления после консультации с лечащим врачом", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , здоровье