https://1prime.ru/20261112/moshenniki-875137378.html
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование, якобы приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:46+0300
2026-11-12T00:46+0300
2026-11-12T00:46+0300
общество
здоровье
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование, якобы приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники предлагают россиянам пройти бесплатную проверку уровня сахара в крови или записаться на обследование в рамках якобы государственной профилактической кампании во Всемирный день борьбы с диабетом", - рассказали там.
Аферисты для подтверждения записи требуют указать данные полиса ОМС и пройти по ссылке. "Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек", - уточнили эксперты.
В "Мошеловке" рекомендуют не передавать паспортные данные, номера полисов ОМС и СНИЛС по телефону неизвестным собеседникам.
"Все плановые обследования проходите в поликлинике по месту прикрепления после консультации с лечащим врачом", - заключили там.
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общество , здоровье
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование
"Мошеловка": мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам записаться на бесплатное обследование, якобы приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники предлагают россиянам пройти бесплатную проверку уровня сахара в крови или записаться на обследование в рамках якобы государственной профилактической кампании во Всемирный день борьбы с диабетом", - рассказали там.
Аферисты для подтверждения записи требуют указать данные полиса ОМС и пройти по ссылке. "Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек", - уточнили эксперты.
В "Мошеловке" рекомендуют не передавать паспортные данные, номера полисов ОМС и СНИЛС по телефону неизвестным собеседникам.
"Все плановые обследования проходите в поликлинике по месту прикрепления после консультации с лечащим врачом", - заключили там.