Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20261112/moshenniki-875147901.html
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений - 12.11.2026, ПРАЙМ
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений
Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:22+0300
2026-11-12T11:22+0300
мошенничество
россия
финансы
фнс россии
мвд
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875147901.jpg?1794471768
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт", - говорится в сообщении. На поддельном интернет-ресурсе пользователя просят авторизоваться, введя код из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на "Госуслугах" и номера телефонов "технической поддержки", которые на самом деле принадлежат мошенническому кол-центру. МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не вводить персональные данные на непроверенных сайтах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, фнс россии, мвд, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, ФНС России, МВД, МОШЕННИКИ
11:22 12.11.2026
 
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений

МВД: мошенники стали рассылать россиянам фишинговые ссылки от имени ФНС России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт", - говорится в сообщении.
На поддельном интернет-ресурсе пользователя просят авторизоваться, введя код из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на "Госуслугах" и номера телефонов "технической поддержки", которые на самом деле принадлежат мошенническому кол-центру.
МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не вводить персональные данные на непроверенных сайтах.
 
МошенничествоРОССИЯФинансыФНС РоссииМВДМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала