https://1prime.ru/20261112/moshenniki-875147901.html

В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений

В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений - 12.11.2026, ПРАЙМ

В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений

Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:22+0300

2026-11-12T11:22+0300

2026-11-12T11:22+0300

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мвд

мошенники

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт", - говорится в сообщении. На поддельном интернет-ресурсе пользователя просят авторизоваться, введя код из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на "Госуслугах" и номера телефонов "технической поддержки", которые на самом деле принадлежат мошенническому кол-центру. МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не вводить персональные данные на непроверенных сайтах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, фнс россии, мвд, мошенники