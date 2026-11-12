https://1prime.ru/20261112/moshenniki-875147901.html
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений - 12.11.2026, ПРАЙМ
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений
Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:22+0300
2026-11-12T11:22+0300
2026-11-12T11:22+0300
мошенничество
россия
финансы
фнс россии
мвд
мошенники
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт", - говорится в сообщении. На поддельном интернет-ресурсе пользователя просят авторизоваться, введя код из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на "Госуслугах" и номера телефонов "технической поддержки", которые на самом деле принадлежат мошенническому кол-центру. МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не вводить персональные данные на непроверенных сайтах.
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Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, ФНС России, МВД, МОШЕННИКИ
В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений
МВД: мошенники стали рассылать россиянам фишинговые ссылки от имени ФНС России
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт", - говорится в сообщении.
На поддельном интернет-ресурсе пользователя просят авторизоваться, введя код из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на "Госуслугах" и номера телефонов "технической поддержки", которые на самом деле принадлежат мошенническому кол-центру.
МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, не переходить по ссылкам из мессенджеров и не вводить персональные данные на непроверенных сайтах.