https://1prime.ru/20261112/munitsipalitety-875158990.html
Тринадцать муниципалитетов ЛНР временно обесточены из-за аварии
Тринадцать муниципалитетов ЛНР временно обесточены из-за аварии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Тринадцать муниципалитетов ЛНР временно обесточены из-за аварии
Тринадцать муниципалитетов Луганской Народной Республики, включая Луганск, Алчевск, Стаханов, временно обесточены из-за аварийных работ на объектах... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:39+0300
2026-11-12T13:39+0300
2026-11-12T13:39+0300
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ЛУГАНСК, 12 ноя - ПРАЙМ. Тринадцать муниципалитетов Луганской Народной Республики, включая Луганск, Алчевск, Стаханов, временно обесточены из-за аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, сообщает правительство региона.
В ночь на вторник власти ЛНР сообщили, что удар БПЛА ВСУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах региона.
"В ЛНР продолжаются неотложные ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах. В муниципалитетах центральной и южной части республики до конца светового дня будет отсутствовать электроснабжение", - приводятся слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константина Роговенко в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что отключения затронут 13 муниципалитетов, в том числе городские округа Луганск, Ровеньки, Алчевск, Стаханов, Брянка, Красный Луч, Кировск.
"Социально значимые объекты под отключения не попадут", - отметили в правительстве.
По данным властей, в остальных городах возможны кратковременные отключения и перепады напряжения из-за технических мероприятий. Эти меры, как сказано в сообщении, направлены на стабилизацию работы энергосистемы и обеспечение надежного электроснабжения в дальнейшем.
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лнр, всу
Тринадцать муниципалитетов ЛНР временно обесточены из-за аварии
Тринадцать муниципалитетов ЛНР временно обесточены из-за аварийных работ на энергообъектах
ЛУГАНСК, 12 ноя - ПРАЙМ. Тринадцать муниципалитетов Луганской Народной Республики, включая Луганск, Алчевск, Стаханов, временно обесточены из-за аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, сообщает правительство региона.
В ночь на вторник власти ЛНР сообщили, что удар БПЛА ВСУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах региона.
"В ЛНР продолжаются неотложные ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах. В муниципалитетах центральной и южной части республики до конца светового дня будет отсутствовать электроснабжение", - приводятся слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константина Роговенко в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что отключения затронут 13 муниципалитетов, в том числе городские округа Луганск, Ровеньки, Алчевск, Стаханов, Брянка, Красный Луч, Кировск.
"Социально значимые объекты под отключения не попадут", - отметили в правительстве.
По данным властей, в остальных городах возможны кратковременные отключения и перепады напряжения из-за технических мероприятий. Эти меры, как сказано в сообщении, направлены на стабилизацию работы энергосистемы и обеспечение надежного электроснабжения в дальнейшем.