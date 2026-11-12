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МВФ ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2%
МВФ ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2% - 12.11.2026, ПРАЙМ
МВФ ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2%
ВАШИНГТОН, 12 ноя - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2% в середине 2028 года, то есть позднее ранее... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:45+0300
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2% в середине 2028 года, то есть позднее ранее намеченных сроков, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"Мы предполагаем, что инфляция (в США - ред.) вернется к целевой отметке в 2% с задержкой. На данный момент мы ожидаем, что она вернется к 2% в середине 2028 года", - сказала Козак журналистам.
В конце в октябре глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш заявил, что инфляция в США непрерывно превышала двухпроцентный целевой ориентир, установленный регулятором, на протяжении почти шести последних лет, заявил глава регулятора Кевин Уорш.
Ранее в ноябре министерство труда США сообщило, что месячная инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 0,4% с уровня предыдущего месяца в 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовой показатель инфляции в США за октябрь министерство труда не приводит в связи с отсутствием информации за аналогичный месяц 2025 года из-за шатдауна правительства страны.
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мировая экономика, сша, вашингтон, мвф
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, МВФ
МВФ ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2%
МВФ: инфляция в США вернется к целевой отметке в 2% в середине 2028 года
ВАШИНГТОН, 12 ноя - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что инфляция в США вернется к целевой отметке в 2% в середине 2028 года, то есть позднее ранее намеченных сроков, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак.
"Мы предполагаем, что инфляция (в США - ред.) вернется к целевой отметке в 2% с задержкой. На данный момент мы ожидаем, что она вернется к 2% в середине 2028 года", - сказала Козак журналистам.
В конце в октябре глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш заявил, что инфляция в США непрерывно превышала двухпроцентный целевой ориентир, установленный регулятором, на протяжении почти шести последних лет, заявил глава регулятора Кевин Уорш.
Ранее в ноябре министерство труда США сообщило, что месячная инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 0,4% с уровня предыдущего месяца в 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовой показатель инфляции в США за октябрь министерство труда не приводит в связи с отсутствием информации за аналогичный месяц 2025 года из-за шатдауна правительства страны.