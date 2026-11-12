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В МВФ на фоне ситуации с Nvidia видят волатильность на фондовых рынках

В МВФ на фоне ситуации с Nvidia видят волатильность на фондовых рынках - 12.11.2026, ПРАЙМ

В МВФ на фоне ситуации с Nvidia видят волатильность на фондовых рынках

В Международном валютном фонде (МВФ) на фоне ситуации с компанией - разработчиком графических процессоров Nvidia видят волатильность на фондовых рынках, заявила | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:06+0300

2026-11-12T20:06+0300

2026-11-12T20:06+0300

финансы

nvidia

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. В Международном валютном фонде (МВФ) на фоне ситуации с компанией - разработчиком графических процессоров Nvidia видят волатильность на фондовых рынках, заявила в четверг официальный представитель фонда Джули Козак. Ранее в четверг Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора компании на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. Стоимость акций Nvidia после новостей об отставке Хуанга упала на 13%. "Мы наблюдаем волатильность, особенно на фондовых рынках, в последние часы, дни и, может быть, недели", - сказала Козак журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с Nvidia. Она подчеркнула, что в последнее время общественность фокусируется на темах, связанных с искусственным интеллектом. "В последнее время уделяется повышенное внимание технологиям и инфраструктуре искусственного интеллекта, а также перспективам их развития - в том числе возможным центрам обработки данных", - добавила представитель фонда. По ее словам, на некоторых рынках эти оценки остаются завышенными. Козак также отметила, что данные оценки стоимости по-прежнему подвержены риску пересмотра с учетом долгосрочной прибыльности ИИ и инвестиций в эту сферу. "Безусловно, мы пристально следим за самыми последними событиями и их влиянием на фондовые рынки, экономику и на финансовую стабильность. Однако на данном этапе еще слишком рано говорить о том, произойдет ли более масштабный пересмотр подходов к инвестированию в технологии искусственного интеллекта, а также более широкая переоценка их прибыльности и потенциального роста производительности в будущем", - добавила Козак.

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финансы, nvidia, мвф