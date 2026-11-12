https://1prime.ru/20261112/nabiullina-875155365.html
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля
Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:00+0300
2026-11-12T13:00+0300
2026-11-12T13:00+0300
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний не представляется каким-то чрезмерным. Но как сделать курс все-таки более стабильным? Есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс. Это бесспорный факт, который подтверждается историей многих стран за много-много десятилетий", - сказала она на пленарном заседании Государственной Думы.
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эльвира набиуллина, банк россии, россия, валюта, курсы валют, рубль
Эльвира Набиуллина, Банк России, РОССИЯ, валюта, Курсы валют, рубль
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля
Набиуллина: нынешний диапазон колебаний курса рубля не представляется чрезмерным
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний не представляется каким-то чрезмерным. Но как сделать курс все-таки более стабильным? Есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс. Это бесспорный факт, который подтверждается историей многих стран за много-много десятилетий", - сказала она на пленарном заседании Государственной Думы.