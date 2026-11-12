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Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля

Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля

Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:00+0300

2026-11-12T13:00+0300

2026-11-12T13:00+0300

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний не представляется каким-то чрезмерным. Но как сделать курс все-таки более стабильным? Есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс. Это бесспорный факт, который подтверждается историей многих стран за много-много десятилетий", - сказала она на пленарном заседании Государственной Думы.

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