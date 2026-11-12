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Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля
Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:00+0300
2026-11-12T13:00+0300
эльвира набиуллина
банк россии
россия
валюта
курсы валют
рубль
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875155365.jpg?1794477639
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний не представляется каким-то чрезмерным. Но как сделать курс все-таки более стабильным? Есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс. Это бесспорный факт, который подтверждается историей многих стран за много-много десятилетий", - сказала она на пленарном заседании Государственной Думы.
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эльвира набиуллина, банк россии, россия, валюта, курсы валют, рубль
Эльвира Набиуллина, Банк России, РОССИЯ, валюта, Курсы валют, рубль
13:00 12.11.2026
 
Набиуллина оценила диапазон колебаний курса рубля

Набиуллина: нынешний диапазон колебаний курса рубля не представляется чрезмерным

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нынешний диапазон колебания курса рубля не представляется чрезмерным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Кстати, учитывая все наши обстоятельства, все санкции, наш нынешний диапазон колебаний не представляется каким-то чрезмерным. Но как сделать курс все-таки более стабильным? Есть общее правило: чем ниже инфляция, тем при прочих равных стабильнее курс. Это бесспорный факт, который подтверждается историей многих стран за много-много десятилетий", - сказала она на пленарном заседании Государственной Думы.
 
Эльвира НабиуллинаБанк РоссииРОССИЯвалютаКурсы валютрубль
 
 
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