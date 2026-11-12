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Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования
Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования - 12.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования
Льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло, множить дальше эту программу – это тупик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:11+0300
2026-11-12T13:11+0300
финансы
банки
бизнес
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло, множить дальше эту программу – это тупик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Желание помочь предприятиям, оно понятно. Кстати, в последние годы финансирование по субсидируемым льготным ставкам значительно увеличилось. По нашим оценкам, объем таких кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 триллионам рублей. Это 14% всех рублевых кредитов экономики", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы. "Конечно, самый большой кусок – это ипотека. Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса. Но и льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло. И, на наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования – это тупик", - добавила Набиуллина. Набиуллина объясняет это тем, что это и нагрузка на бюджет, и потому что Банк России хочет доступных рыночных ставок для всех. "А не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам", - уточнила она. "И большой объем льготных кредитов – это одна из причин высокой ключевой ставки, которая вынуждена сильнее сдерживать нельготную рыночную часть кредитной активности", - заключила она.
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финансы, банки, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Финансы, Банки, Бизнес, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
13:11 12.11.2026
 
Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования

Набиуллина: льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло, это тупик

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло, множить дальше эту программу – это тупик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Желание помочь предприятиям, оно понятно. Кстати, в последние годы финансирование по субсидируемым льготным ставкам значительно увеличилось. По нашим оценкам, объем таких кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 триллионам рублей. Это 14% всех рублевых кредитов экономики", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы.
"Конечно, самый большой кусок – это ипотека. Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса. Но и льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло. И, на наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования – это тупик", - добавила Набиуллина.
Набиуллина объясняет это тем, что это и нагрузка на бюджет, и потому что Банк России хочет доступных рыночных ставок для всех. "А не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам", - уточнила она.
"И большой объем льготных кредитов – это одна из причин высокой ключевой ставки, которая вынуждена сильнее сдерживать нельготную рыночную часть кредитной активности", - заключила она.
 
ФинансыБанкиБизнесЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдума
 
 
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