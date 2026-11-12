https://1prime.ru/20261112/nabiullina-875156329.html

Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования

Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования - 12.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала тупиком расширение программы льготного кредитования

Льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло, множить дальше эту программу – это тупик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:11+0300

2026-11-12T13:11+0300

2026-11-12T13:11+0300

финансы

банки

бизнес

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875156329.jpg?1794478283

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло, множить дальше эту программу – это тупик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Желание помочь предприятиям, оно понятно. Кстати, в последние годы финансирование по субсидируемым льготным ставкам значительно увеличилось. По нашим оценкам, объем таких кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 триллионам рублей. Это 14% всех рублевых кредитов экономики", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы. "Конечно, самый большой кусок – это ипотека. Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса. Но и льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло. И, на наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования – это тупик", - добавила Набиуллина. Набиуллина объясняет это тем, что это и нагрузка на бюджет, и потому что Банк России хочет доступных рыночных ставок для всех. "А не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам", - уточнила она. "И большой объем льготных кредитов – это одна из причин высокой ключевой ставки, которая вынуждена сильнее сдерживать нельготную рыночную часть кредитной активности", - заключила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии, госдума