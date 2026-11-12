https://1prime.ru/20261112/nabiullina-875156413.html

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной - 12.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной

Текущая высокая ключевая ставка в России оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, это нужно для умеренного, предсказуемого роста цен, заявила глава | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:12+0300

2026-11-12T13:12+0300

2026-11-12T13:12+0300

экономика

россия

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

госдума

центральные банки

ключевая ставка

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875156413.jpg?1794478323

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Текущая высокая ключевая ставка в России оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, это нужно для умеренного, предсказуемого роста цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому что наша с вами общая цель - это рост благосостояния граждан", - сказала Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме. Она добавила, что для этого правительство делает свою часть работы, а Центральный банк - свою. "Умеренный, предсказуемый рост цены – это как раз наш вклад в благосостояние граждан. Это как-то иногда теряется за прочими, разными вопросами, но для обычных людей подорожание продуктов, основных услуг - всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов", - подчеркнула глава ЦБ РФ. "Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточно инвестиций в свое будущее", - заключила Набиуллина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, центральные банки, ключевая ставка