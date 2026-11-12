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Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной - 12.11.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной - 12.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной
Текущая высокая ключевая ставка в России оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, это нужно для умеренного, предсказуемого роста цен, заявила глава | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:12+0300
2026-11-12T13:12+0300
экономика
россия
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
центральные банки
ключевая ставка
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Текущая высокая ключевая ставка в России оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, это нужно для умеренного, предсказуемого роста цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому что наша с вами общая цель - это рост благосостояния граждан", - сказала Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме. Она добавила, что для этого правительство делает свою часть работы, а Центральный банк - свою. "Умеренный, предсказуемый рост цены – это как раз наш вклад в благосостояние граждан. Это как-то иногда теряется за прочими, разными вопросами, но для обычных людей подорожание продуктов, основных услуг - всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов", - подчеркнула глава ЦБ РФ. "Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточно инвестиций в свое будущее", - заключила Набиуллина.
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россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума, центральные банки, ключевая ставка
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума, центральные банки, ключевая ставка
13:12 12.11.2026
 
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку оправданной

Набиуллина: высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов россиян и бизнеса

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Текущая высокая ключевая ставка в России оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, это нужно для умеренного, предсказуемого роста цен, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
"Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому что наша с вами общая цель - это рост благосостояния граждан", - сказала Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме.
Она добавила, что для этого правительство делает свою часть работы, а Центральный банк - свою.
"Умеренный, предсказуемый рост цены – это как раз наш вклад в благосостояние граждан. Это как-то иногда теряется за прочими, разными вопросами, но для обычных людей подорожание продуктов, основных услуг - всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов", - подчеркнула глава ЦБ РФ.
"Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточно инвестиций в свое будущее", - заключила Набиуллина.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыЭльвира НабиуллинаБанк РоссииГосдумацентральные банкиключевая ставка
 
 
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