Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/nabiullina-875157497.html
Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина
Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина - 12.11.2026, ПРАЙМ
Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина
Рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:27+0300
2026-11-12T13:37+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
госдума
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875157497.jpg?1794479876
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "За последние 12 месяцев выдача ипотеки составила 5,4 триллиона рублей. Это также больше, чем было в предыдущие два года. И причем все более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека. Ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут", - сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы. Глава Банка России подчеркнула при этом, что нужна не "доступная ипотека" сама по себе, а доступное жилье. "А доступное жилье зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра, и по сути дела того объема долга, который людям надо брать", - продолжила она. "Льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени, если не вся, съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя", - отметила глава ЦБ. "И после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое", - подытожила Набиуллина.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, эльвира набиуллина, госдума, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Госдума, Банк России
13:27 12.11.2026 (обновлено: 13:37 12.11.2026)
 
Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина

Набиуллина: рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"За последние 12 месяцев выдача ипотеки составила 5,4 триллиона рублей. Это также больше, чем было в предыдущие два года. И причем все более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека. Ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут", - сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Глава Банка России подчеркнула при этом, что нужна не "доступная ипотека" сама по себе, а доступное жилье.
"А доступное жилье зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра, и по сути дела того объема долга, который людям надо брать", - продолжила она.
"Льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени, если не вся, съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя", - отметила глава ЦБ.
"И после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое", - подытожила Набиуллина.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаГосдумаБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала