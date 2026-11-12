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Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина

Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина - 12.11.2026, ПРАЙМ

Доля рыночной ипотеки удвоилась за последний год, заявила Набиуллина

Рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:27+0300

2026-11-12T13:27+0300

2026-11-12T13:37+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

госдума

банк россии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "За последние 12 месяцев выдача ипотеки составила 5,4 триллиона рублей. Это также больше, чем было в предыдущие два года. И причем все более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека. Ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут", - сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы. Глава Банка России подчеркнула при этом, что нужна не "доступная ипотека" сама по себе, а доступное жилье. "А доступное жилье зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра, и по сути дела того объема долга, который людям надо брать", - продолжила она. "Льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени, если не вся, съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя", - отметила глава ЦБ. "И после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно, темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое", - подытожила Набиуллина.

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финансы, россия, эльвира набиуллина, госдума, банк россии