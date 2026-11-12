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Набиуллина спрогнозировала рост ВВП России по итогам года в пределах 1%

Набиуллина спрогнозировала рост ВВП России по итогам года в пределах 1% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина спрогнозировала рост ВВП России по итогам года в пределах 1%

ВВП России по итогам текущего года вырастет в пределах 1%, несмотря на ущерб в отдельных отраслях экономики от атак, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:33+0300

2026-11-12T13:33+0300

2026-11-12T13:33+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

госдума

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ВВП России по итогам текущего года вырастет в пределах 1%, несмотря на ущерб в отдельных отраслях экономики от атак, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию. Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы. По ее словам, если бы не этот фактор, то рост экономики в этом году был бы выше. В октябре ЦБ уточнил прогноз роста ВВП России в 2026 году - до 0,5-1% с 0-1%.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, госдума