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Набиуллина: нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост экономики

Набиуллина: нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост экономики - 12.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина: нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост экономики

Нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост российской экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:36+0300

2026-11-12T13:36+0300

2026-11-12T13:38+0300

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эльвира набиуллина

банк россии

госдума

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нехватка кадров по-прежнему сдерживает рост российской экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "То, что по-прежнему сдерживает рост экономики, это нехватка кадров. Пока в экономике были свободные руки, она могла быстро расти за счет увеличения числа занятых. Но еще в 2024 году этот источник роста практически иссяк. Вы видите это по очень низкому уровню безработицы", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы. Закономерно и рост экономики стал более сдержанным, поэтому он может дальше расти на основе роста производительности труда, там темпы пока остаются низкими, продолжила она. "Да, можно привести массу отдельных примеров, которые говорят о том, что есть сокращения. Да, есть сокращения на предприятиях деревообработки, в черной металлургии, крупные автопроизводители периодически переходили на четырехдневку. И сокращения, простои, это, конечно, всегда очень болезненно, но их становится все меньше. Нижняя точка замедления спроса и экономической активности даже в этих отраслях была пройдена, по нашей оценке, в начале этого года - в первом квартале", - сказала она. При этом по-прежнему активно ищут новый персонал предприятия цветной металлургии, химической промышленности, фармацевтики, промышленное строительство, логистика, торговля, отметила она. "Во всех этих базовых отраслях по-прежнему больше предприятий, которые говорят, что им не хватает сотрудников, чем тех, у которых работников достаточно или они заняты не полностью", - добавила она. "То, что сейчас происходит, это переток кадров из одних предприятий отраслей в другие, где эти кадры более востребованы. Это, к слову, один из главных каналов повышения производительности. Низкие показатели безработицы говорят о том, что работники, которые уходят из одних предприятий, находят работу на других предприятиях. И не мешать этому перетоку, это, на мой взгляд, задача для поддержания структурной перестройки экономики и повышения производительности труда в экономике в целом", - сказала Набиуллина.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, госдума