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Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину

Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину - 12.11.2026, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину

Снижение ключевой ставки при высокой инфляции не будет способствовать тому, чтобы Минфин РФ занимал на рынке по меньшим ставкам: инвесторы станут закладывать... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:10+0300

2026-11-12T14:10+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки при высокой инфляции не будет способствовать тому, чтобы Минфин РФ занимал на рынке по меньшим ставкам: инвесторы станут закладывать ожидания будущей инфляции в цену ОФЗ, и Минфину наоборот будет дороже занимать, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Ваше предложение снизить ключевую ставку сейчас несмотря на инфляцию. И что от этого Антону Германовичу (Силуанову - вице-премьеру РФ, министру финансов РФ - ред.) будет легче занимать по меньшим ставкам. Этого не произойдет, к сожалению", - сказала она на пленарном заседании Госдумы в четверг. Как объяснила Набиуллина, инвесторы, покупая ОФЗ на длительный период - от одного года до десяти лет - закладывают в цену будущие инфляционные ожидания. "Обязательно к ключевой ставке добавляется, так называемая, инфляционная премия. Инвестор, чтобы покупал эти бумаги, должен понимать, что его инвестиции не съест инфляция. Он закладывает туда ожидания от будущей инфляции", - сказала Набиуллина. "Если инфляция высокая, если Центральный банк перестает с ней бороться, снижает ключевую ставку, то эта инфляционная премия вырастет, и Антону Германовичу придется больше платить, чем при низкой ставке. Низкие рыночные ставки только на основе низкой инфляции, не бывает иначе", - заключила Набиуллина.

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финансы, банки, эльвира набиуллина, минфин, минфин рф, госдума