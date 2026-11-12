Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/nabiullina-875160792.html
Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину
Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину - 12.11.2026, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину
Снижение ключевой ставки при высокой инфляции не будет способствовать тому, чтобы Минфин РФ занимал на рынке по меньшим ставкам: инвесторы станут закладывать... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:10+0300
2026-11-12T14:10+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
минфин
минфин рф
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875160792.jpg?1794481817
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки при высокой инфляции не будет способствовать тому, чтобы Минфин РФ занимал на рынке по меньшим ставкам: инвесторы станут закладывать ожидания будущей инфляции в цену ОФЗ, и Минфину наоборот будет дороже занимать, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Ваше предложение снизить ключевую ставку сейчас несмотря на инфляцию. И что от этого Антону Германовичу (Силуанову - вице-премьеру РФ, министру финансов РФ - ред.) будет легче занимать по меньшим ставкам. Этого не произойдет, к сожалению", - сказала она на пленарном заседании Госдумы в четверг. Как объяснила Набиуллина, инвесторы, покупая ОФЗ на длительный период - от одного года до десяти лет - закладывают в цену будущие инфляционные ожидания. "Обязательно к ключевой ставке добавляется, так называемая, инфляционная премия. Инвестор, чтобы покупал эти бумаги, должен понимать, что его инвестиции не съест инфляция. Он закладывает туда ожидания от будущей инфляции", - сказала Набиуллина. "Если инфляция высокая, если Центральный банк перестает с ней бороться, снижает ключевую ставку, то эта инфляционная премия вырастет, и Антону Германовичу придется больше платить, чем при низкой ставке. Низкие рыночные ставки только на основе низкой инфляции, не бывает иначе", - заключила Набиуллина.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, эльвира набиуллина, минфин, минфин рф, госдума
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Минфин, Минфин РФ, Госдума
14:10 12.11.2026
 
Набиуллина объяснила, почему снижение ключевой ставки не поможет Минфину

Набиуллина: снижение ключевой ставки не позволит Минфину занимать по меньшим ставкам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки при высокой инфляции не будет способствовать тому, чтобы Минфин РФ занимал на рынке по меньшим ставкам: инвесторы станут закладывать ожидания будущей инфляции в цену ОФЗ, и Минфину наоборот будет дороже занимать, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Ваше предложение снизить ключевую ставку сейчас несмотря на инфляцию. И что от этого Антону Германовичу (Силуанову - вице-премьеру РФ, министру финансов РФ - ред.) будет легче занимать по меньшим ставкам. Этого не произойдет, к сожалению", - сказала она на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Как объяснила Набиуллина, инвесторы, покупая ОФЗ на длительный период - от одного года до десяти лет - закладывают в цену будущие инфляционные ожидания.
"Обязательно к ключевой ставке добавляется, так называемая, инфляционная премия. Инвестор, чтобы покупал эти бумаги, должен понимать, что его инвестиции не съест инфляция. Он закладывает туда ожидания от будущей инфляции", - сказала Набиуллина.
"Если инфляция высокая, если Центральный банк перестает с ней бороться, снижает ключевую ставку, то эта инфляционная премия вырастет, и Антону Германовичу придется больше платить, чем при низкой ставке. Низкие рыночные ставки только на основе низкой инфляции, не бывает иначе", - заключила Набиуллина.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаМинфинМинфин РФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала