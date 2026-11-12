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Банку России важна предсказуемость индексации тарифов ЖКХ

Банку России важна предсказуемость индексации тарифов ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Банку России важна предсказуемость индексации тарифов ЖКХ

Банку России важна предсказуемость индексации тарифов ЖКХ, регулятор находится в тесной координации с правительством по этому вопросу, сообщила глава ЦБ РФ... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:43+0300

2026-11-12T14:43+0300

2026-11-12T14:43+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банку России важна предсказуемость индексации тарифов ЖКХ, регулятор находится в тесной координации с правительством по этому вопросу, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы, когда готовим свой прогноз, когда принимаем решение, конечно, учитываем планируемую индексацию тарифов ЖКХ. И здесь нам очень важно, чтобы эта индексация была предсказуема, потому что наши меры, они действуют с некоторым лагом", - сказала Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме. По ее словам, Банк России находится в тесной координации с правительством и сверяет свои прогнозы и оценки последствий важных решений на инфляцию и инфляционные ожидания. "Решение по тарифам – это важное решение, и мы правительству даем свои оценки того, как тот или иной рост тарифов может повлиять, повлияет на инфляцию, на инфляционные ожидания и, соответственно, на решение по ключевой ставке", - добавила Набиуллина. По ее словам, общий рост цен выше 4% людьми и бизнесом воспринимается как достаточно высокий. "Понятно, что цель 4% не означает, что все цены растут одинаково: одни растут быстрее, другие медленнее. И если регулируемые тарифы растут быстрее, то все остальные цены должны расти меньше. Иначе, это будет для людей просто потеря покупательной способности их зарплат, их пенсии, их сбережений. И поэтому мы учитываем в траектории, конечно, тарифы ЖКХ", - пояснила глава ЦБ. Регулятор, сказала Набиуллина, понимает логику правительства, которое называет текущую индексацию тарифов ЖКХ компенсирующей или догоняющей за те периоды, когда темпы роста тарифов были ниже общей инфляции. "Но, на наш взгляд, очень важно, чтобы не было систематического повышения тарифов ЖКХ выше инфляции, выше цели по инфляции. Иначе действительно бороться с инфляцией придется достаточно сложно. И, конечно, повышенная индексация тарифов ЖКХ не должна ослаблять стимулов для предприятий ЖКХ, повышать эффективность и повышать качество предоставления услуг", - заключила глава Банка России. Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2027-2029 годов, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 октября 2027 года вырастет на 11%, с 1 июля 2028 года - на 8,6%, с 1 июля 2029 года - на 7,6%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии, госдума