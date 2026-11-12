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Вероятность мирового финансового кризиса невысока, заявила Набиуллина

Вероятность мирового финансового кризиса невысока, заявила Набиуллина - 12.11.2026, ПРАЙМ

Вероятность мирового финансового кризиса невысока, заявила Набиуллина

Вероятность мирового финансового кризиса невысока, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:59+0300

2026-11-12T14:59+0300

2026-11-12T14:59+0300

финансы

мировая экономика

эльвира набиуллина

госдума

банк россии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вероятность мирового финансового кризиса невысока, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Факторы мирового кризиса существуют. И мы даже делаем вот этот сценарий, его показываем в "Основных направлениях денежно-кредитной политики", - сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы. "Правда, на данный момент оцениваем его вероятность как невысокую", - добавила она. По ее словам, основной принцип Банка России в этом вопросе прозвучит парадоксально. "Кризис надо проходить не в момент, когда он наступил, а готовиться сильно заранее", - уточнила Набиуллина. Она подчеркнула, что в 2022 году России удалось выдержать "шквал санкций" во многом благодаря устойчивой, здоровой банковской системе с запасом капитала.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, эльвира набиуллина, госдума, банк россии