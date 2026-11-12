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Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на проценты по вкладам - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на проценты по вкладам
Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на проценты по вкладам - 12.11.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на проценты по вкладам
Полностью избежать уплаты налога на проценты по банковским вкладам возможно не всегда, вместе с тем закон позволяет уменьшить налогооблагаемую сумму за счет... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T03:03+0300
2026-11-12T03:03+0300
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Полностью избежать уплаты налога на проценты по банковским вкладам возможно не всегда, вместе с тем закон позволяет уменьшить налогооблагаемую сумму за счет установленного законом необлагаемого минимума и грамотного распределения сбережений. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский.В соответствии с действующим правовым регулированием, налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты. "Необлагаемый лимит рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего календарного года", - говорит он.По словам юриста, вполне законный способ уменьшить налогооблагаемую базу – это распределение денег между родственниками. В отличие от открытия нескольких вкладов на одного человека, такой вариант позволяет использовать отдельный необлагаемый лимит каждого члена семьи.Например, если супруги разместят деньги на вкладах, открытых на имя каждого из них, налоговая база будет рассчитываться отдельно. Аналогичным образом можно использовать вклады на имя совершеннолетних детей или родителей.Имеет значение и срок размещения средств. Если договор заключен более чем на 15 месяцев, а проценты выплачиваются в конце срока, неиспользованная часть необлагаемого лимита за годы начисления процентов может уменьшать налоговую базу последующих периодов.Также, по словам эксперта, не облагаются НДФЛ проценты по рублевым счетам, если ставка по ним в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых, и проценты по счетам эскроу.Таким образом, наиболее практичные способы снизить налог на проценты по банковским вкладам – это распределение действительно принадлежащих разным членам семьи сбережений, учет необлагаемого лимита и выбор подходящего срока выплаты процентов."При этом дробление вкладов между разными банками на одного человека налоговой экономии не даст", - заключает Александр Хаминский.
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эксклюзив, финансы, банки
Эксклюзив, Финансы, Банки
03:03 12.11.2026
 
Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на проценты по вкладам

Юрист Хаминский: дробление вкладов между банками не даст налоговой экономии

Вклады населения в банках московского региона в апреле выросли на 2,5%
Вклады населения в банках московского региона в апреле выросли на 2,5%
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Полностью избежать уплаты налога на проценты по банковским вкладам возможно не всегда, вместе с тем закон позволяет уменьшить налогооблагаемую сумму за счет установленного законом необлагаемого минимума и грамотного распределения сбережений. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский.
В соответствии с действующим правовым регулированием, налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты.
"Необлагаемый лимит рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего календарного года", - говорит он.
По словам юриста, вполне законный способ уменьшить налогооблагаемую базу – это распределение денег между родственниками. В отличие от открытия нескольких вкладов на одного человека, такой вариант позволяет использовать отдельный необлагаемый лимит каждого члена семьи.
Например, если супруги разместят деньги на вкладах, открытых на имя каждого из них, налоговая база будет рассчитываться отдельно. Аналогичным образом можно использовать вклады на имя совершеннолетних детей или родителей.
Имеет значение и срок размещения средств. Если договор заключен более чем на 15 месяцев, а проценты выплачиваются в конце срока, неиспользованная часть необлагаемого лимита за годы начисления процентов может уменьшать налоговую базу последующих периодов.
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Также, по словам эксперта, не облагаются НДФЛ проценты по рублевым счетам, если ставка по ним в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых, и проценты по счетам эскроу.
Таким образом, наиболее практичные способы снизить налог на проценты по банковским вкладам – это распределение действительно принадлежащих разным членам семьи сбережений, учет необлагаемого лимита и выбор подходящего срока выплаты процентов.
"При этом дробление вкладов между разными банками на одного человека налоговой экономии не даст", - заключает Александр Хаминский.
 
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