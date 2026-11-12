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Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе
Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе - 12.11.2026, ПРАЙМ
Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе
Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:57+0300
2026-11-12T10:57+0300
ормузский пролив
сша
ксир
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875145996.jpg?1794470224
ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). "Минувшей ночью с двумя танкерами-нарушителями, несмотря на неоднократные предупреждения центра контроля движения судов в Ормузском проливе военно-морских сил КСИР о небезопасности южного маршрута, произошли происшествия во время их прохода по несакнционированному маршруту в Ормузском проливе, из-за мощного взрыва они прекратили движение", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР. Корпус стражей отметил, что оба судна были супертанкерами, перевозившими в общей сложности более 4 миллионов баррелей нефти. Судоходство через Ормузский пролив оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения остается значительно ниже довоенного уровня. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
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ормузский пролив, сша, ксир, иран
Ормузский пролив, США, КСИР, ИРАН
10:57 12.11.2026
 
Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе

В Ормузском проливе подорвались два супертанкера, перевозившие 4 миллиона баррелей нефти

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ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Два супертанкера подорвались в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Минувшей ночью с двумя танкерами-нарушителями, несмотря на неоднократные предупреждения центра контроля движения судов в Ормузском проливе военно-морских сил КСИР о небезопасности южного маршрута, произошли происшествия во время их прохода по несакнционированному маршруту в Ормузском проливе, из-за мощного взрыва они прекратили движение", - говорится в сообщении пресс-службы КСИР.
Корпус стражей отметил, что оба судна были супертанкерами, перевозившими в общей сложности более 4 миллионов баррелей нефти.
Судоходство через Ормузский пролив оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения остается значительно ниже довоенного уровня. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
 
Ормузский проливСШАКСИРИРАН
 
 
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