https://1prime.ru/20261112/niramai-875167477.html
Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок
Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок - 12.11.2026, ПРАЙМ
Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок
Индийская компания Niramai, разработавшая технологию выявления рака молочной железы на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта, ищет партнеров... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:17+0300
2026-11-12T16:17+0300
2026-11-12T16:17+0300
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индийская компания Niramai, разработавшая технологию выявления рака молочной железы на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта, ищет партнеров для выхода на российский рынок, рассказала РИА Новости ее основатель Гита Манджунат.
"Да, мы ищем здесь надежных партнеров, которые могли бы помочь нам вывести эту технологию на российский рынок", - сказала она на полях симпозиума "Создавая будущее".
По словам Манджунат, обследование по этой технологии прошли 700 тысяч женщин в 22 странах. Она добавила, что при клинической проверке система выявила почти 98% случаев рака, обнаруженных при совокупном использовании маммографии, УЗИ и биопсии.
Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит в Национальном центре "Россия" 12-13 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер симпозиума.
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россия
Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок
Индийская компания Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индийская компания Niramai, разработавшая технологию выявления рака молочной железы на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта, ищет партнеров для выхода на российский рынок, рассказала РИА Новости ее основатель Гита Манджунат.
"Да, мы ищем здесь надежных партнеров, которые могли бы помочь нам вывести эту технологию на российский рынок", - сказала она на полях симпозиума "Создавая будущее".
По словам Манджунат, обследование по этой технологии прошли 700 тысяч женщин в 22 странах. Она добавила, что при клинической проверке система выявила почти 98% случаев рака, обнаруженных при совокупном использовании маммографии, УЗИ и биопсии.
Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит в Национальном центре "Россия" 12-13 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер симпозиума.