https://1prime.ru/20261112/niramai-875167477.html

Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок

Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок - 12.11.2026, ПРАЙМ

Индийская Niramai ищет партнеров для выхода на российский рынок

Индийская компания Niramai, разработавшая технологию выявления рака молочной железы на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта, ищет партнеров... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:17+0300

2026-11-12T16:17+0300

2026-11-12T16:17+0300

россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индийская компания Niramai, разработавшая технологию выявления рака молочной железы на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта, ищет партнеров для выхода на российский рынок, рассказала РИА Новости ее основатель Гита Манджунат. "Да, мы ищем здесь надежных партнеров, которые могли бы помочь нам вывести эту технологию на российский рынок", - сказала она на полях симпозиума "Создавая будущее". По словам Манджунат, обследование по этой технологии прошли 700 тысяч женщин в 22 странах. Она добавила, что при клинической проверке система выявила почти 98% случаев рака, обнаруженных при совокупном использовании маммографии, УЗИ и биопсии. Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит в Национальном центре "Россия" 12-13 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер симпозиума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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