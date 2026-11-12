Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/nvidia--875169364.html
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку - 12.11.2026, ПРАЙМ
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку
Президент и генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала вокруг его близких отношений с... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:00+0300
2026-11-12T18:23+0300
технологии
бизнес
nvidia
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0a/875072673_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_9cda2603507798fe4dad8761dbc1bfde.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент и генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур, следует из сообщения компании."Совет директоров объявил сегодня, что Дженсен Хуанг подал в отставку с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в силу", - говорится в пресс-релизе Nvidia.Временным гендиректором компании станет исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.Совет директоров Nvidia назвал вклад Хуанга в развитие Nvidia огромным, а также выразил благодарность за его неоценимый вклад в развитие компании и отрасли.Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0a/875072673_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_0e1b10a2551467e71f07c99f36ef5440.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, nvidia
Технологии, Бизнес, Nvidia
17:00 12.11.2026 (обновлено: 18:23 12.11.2026)
 
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку

Дженсен Хуанг подал в отставку с должностей президента и гендиректора Nvidia

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг
Президент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент и генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур, следует из сообщения компании.
"Совет директоров объявил сегодня, что Дженсен Хуанг подал в отставку с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в силу", - говорится в пресс-релизе Nvidia.
Временным гендиректором компании станет исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
Совет директоров Nvidia назвал вклад Хуанга в развитие Nvidia огромным, а также выразил благодарность за его неоценимый вклад в развитие компании и отрасли.
Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
 
ТехнологииБизнесNvidia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала