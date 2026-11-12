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Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку - 12.11.2026, ПРАЙМ

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку

Президент и генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала вокруг его близких отношений с... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:00+0300

2026-11-12T17:00+0300

2026-11-12T18:23+0300

технологии

бизнес

nvidia

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент и генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур, следует из сообщения компании."Совет директоров объявил сегодня, что Дженсен Хуанг подал в отставку с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в силу", - говорится в пресс-релизе Nvidia.Временным гендиректором компании станет исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.Совет директоров Nvidia назвал вклад Хуанга в развитие Nvidia огромным, а также выразил благодарность за его неоценимый вклад в развитие компании и отрасли.Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл.

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технологии, бизнес, nvidia