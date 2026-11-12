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Акции Nvidia упали на 13% после новостей об отставке Дженсена Хуанга
Акции Nvidia упали на 13% после новостей об отставке Дженсена Хуанга - 12.11.2026, ПРАЙМ
Акции Nvidia упали на 13% после новостей об отставке Дженсена Хуанга
Стоимость акций Nvidia в начале торгов в США падала на 13% после новостей об отставке главы компании Дженсена Хуанга, следует из данных торгов. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:00+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций Nvidia в начале торгов в США падала на 13% после новостей об отставке главы компании Дженсена Хуанга, следует из данных торгов. Ранее в четверг Nvidia сообщила, что Хуанг подал в отставку с должностей президента и генерального директора компании. Это произошло на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур По состоянию на 17.30 мск цена акций Nvidia опускалась на 12,9% - до 151,01 доллара за ценную бумагу. При такой динамике капитализация компании составила 3,646 триллиона долларов. Показатель впервые с июня 2025 года опустился ниже отметки в 4 триллиона долларов.
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рынок, торги, сша, nvidia
Рынок, Торги, США, Nvidia
Акции Nvidia упали на 13% после новостей об отставке Дженсена Хуанга
Акции Nvidia упали на 13% после новостей об отставке главы компании Дженсена Хуанга
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций Nvidia в начале торгов в США падала на 13% после новостей об отставке главы компании Дженсена Хуанга, следует из данных торгов.
Ранее в четверг Nvidia
сообщила, что Хуанг подал в отставку с должностей президента и генерального директора компании. Это произошло на фоне скандала вокруг его близких отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур
По состоянию на 17.30 мск цена акций Nvidia опускалась на 12,9% - до 151,01 доллара за ценную бумагу.
При такой динамике капитализация компании составила 3,646 триллиона долларов. Показатель впервые с июня 2025 года опустился ниже отметки в 4 триллиона долларов.