https://1prime.ru/20261112/nvidia-875141255.html

СМИ узнали об еще одном тайном романе главы Nvidia

СМИ узнали об еще одном тайном романе главы Nvidia - 12.11.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали об еще одном тайном романе главы Nvidia

У главы американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз со своей подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:18+0300

2026-11-12T09:18+0300

2026-11-12T09:18+0300

технологии

общество

сша

калифорния

nvidia

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ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. У главы американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз со своей подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании. "Дженсен Хуанг, руководитель Nvidia, в отношении которого ведется расследование из-за романа с женщиной, которую разведка США считает китайской шпионкой, также состоял в отношениях с руководительницей, находящейся в его прямом подчинении, рассказали пять человек, работавших в компании", — пишет газета. По данным источников издания, 63-летний Хуанг и 48-летняя Пауэлл, оба состоящие в браке с другими людьми, были засняты на видео в проявлении нежных чувств в одном из отелей Сан-Хосе во время ежегодной конференции Nvidia в марте 2026 года. Охрана главы компании заметила очевидца, снимавшего происходящее на телефон, изолировала его и предложила подписать соглашение о неразглашении. Сообщения об этом приходят в тот момент, когда совет директоров корпорации проводит заседание, на котором, как ранее сообщала газета Wall Street Journal, может быть выбран новый глава компании, после чего акции Nvidia потеряли более 7% после закрытия основных торгов в США. Газета New York Times ранее написала, что женщина-предприниматель Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, общество , сша, калифорния, nvidia