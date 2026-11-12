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Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты
Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты - 12.11.2026, ПРАЙМ
Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты
Объекты Wildberries защищены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами, при этом меры постоянно улучшаются, рассказала основательница компании... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:04+0300
2026-11-12T13:04+0300
2026-11-12T13:04+0300
бизнес
wildberries
ozon
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875155584.jpg?1794477898
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объекты Wildberries защищены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами, при этом меры постоянно улучшаются, рассказала основательница компании Татьяна Ким.
"Наши объекты обеспечены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами защиты, и, конечно, мы постоянно улучшаем все эти меры, смотрим, какие еще предложения на рынке, либо придумываем сами", - сказала она в интервью ИС "Вести".
По мнению Ким, основной защитой является перестройка логистической цепочки, чтобы избегать концентрации большого количества товара в одном месте. "Так вот, пока что, на данный момент это самое эффективное средство", - подчеркнула она.
Правительство РФ ранее подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты Wildberries и Ozon.
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бизнес, wildberries, ozon
Бизнес, Wildberries, Ozon
Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты
Ким: объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объекты Wildberries защищены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами, при этом меры постоянно улучшаются, рассказала основательница компании Татьяна Ким.
"Наши объекты обеспечены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами защиты, и, конечно, мы постоянно улучшаем все эти меры, смотрим, какие еще предложения на рынке, либо придумываем сами", - сказала она в интервью ИС "Вести".
По мнению Ким, основной защитой является перестройка логистической цепочки, чтобы избегать концентрации большого количества товара в одном месте. "Так вот, пока что, на данный момент это самое эффективное средство", - подчеркнула она.
Правительство РФ ранее подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты Wildberries и Ozon.