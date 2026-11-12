https://1prime.ru/20261112/obekty-875155584.html

Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты

Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты - 12.11.2026, ПРАЙМ

Объекты Wildberries защищены всеми доступными средствами защиты

Объекты Wildberries защищены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами, при этом меры постоянно улучшаются, рассказала основательница компании... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:04+0300

2026-11-12T13:04+0300

2026-11-12T13:04+0300

бизнес

wildberries

ozon

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объекты Wildberries защищены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами, при этом меры постоянно улучшаются, рассказала основательница компании Татьяна Ким. "Наши объекты обеспечены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами защиты, и, конечно, мы постоянно улучшаем все эти меры, смотрим, какие еще предложения на рынке, либо придумываем сами", - сказала она в интервью ИС "Вести". По мнению Ким, основной защитой является перестройка логистической цепочки, чтобы избегать концентрации большого количества товара в одном месте. "Так вот, пока что, на данный момент это самое эффективное средство", - подчеркнула она. Правительство РФ ранее подписало постановление об уточнении мер поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак на объекты Wildberries и Ozon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, wildberries, ozon