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Сбережения клиентов российских банков с начала года выросли на 3%

Сбережения клиентов российских банков с начала года выросли на 3% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбережения клиентов российских банков с начала года выросли на 3%

Объем розничных пассивов в российских банках увеличился с начала года на 3% и приблизился к 67,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:15+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем розничных пассивов в российских банках увеличился с начала года на 3% и приблизился к 67,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценкам ВТБ, за 10 месяцев года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 3% (плюс 1,7 триллиона рублей) и приблизился к 67,6 триллиона рублей. В октябре рынок "подрос" на 0,2%", - говорится в сообщении. "Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. По сравнению с октябрем прошлого года рынок прибавил 9% — это порядка 5,4 триллиона рублей", - уточняет руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев, чьи слова приводятся в сообщении. Ключевым факторам роста выступают рублевые накопительные счета, отмечает банк. Так, по оценкам ВТБ, только по итогам октября они выросли примерно на 300 миллиардов рублей (или на 2,8%). А с начала года совокупные средства на таких счетах увеличились на 20% (на 1,8 триллиона рублей), достигнув 11,1 триллиона. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объем год к году вырос на четверть. Это не просто рост показателей — это отражение новой модели поведения, подчеркивает Тулубьев. Сегодня для людей приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход, заключает он.

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банки, финансы, россия, втб