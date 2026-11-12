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Объем интернет-торговли в России за девять месяцев вырос на 16,6%

Объем интернет-торговли в России за девять месяцев вырос на 16,6% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Объем интернет-торговли в России за девять месяцев вырос на 16,6%

Объем интернет-торговли в России в январе-сентябре текущего года увеличился на 16,6% в годовом выражении и составил 10,85 триллиона рублей, говорится в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:17+0300

2026-11-12T13:17+0300

2026-11-12T13:17+0300

россия

москва

санкт-петербург

московская область

акит

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Объем интернет-торговли в России в январе-сентябре текущего года увеличился на 16,6% в годовом выражении и составил 10,85 триллиона рублей, говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Оборот интернет-торговли в России за январь-сентябрь 2026 года увеличился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,85 трлн рублей. В абсолютном выражении рынок вырос год к году на 1,54 трлн рублей", - говорится в сообщении. В АКИТ добавили, что большинство онлайн-покупок россияне совершили в российских интернет-магазинах и на отечественных цифровых платформах. Так, на локальный рынок пришлось 96,6% от всего объема электронной коммерции. В общем объеме розничных продаж страны за девять месяцев 2026 года на онлайн-канал приходится 21,6%. "В региональной структуре интернет-торговли лидирующие позиции сохраняют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом по итогам девяти месяцев 2026 года на Москву пришлось 15,1% в общем объеме онлайн-продаж (1,6 трлн рублей), на Санкт-Петербург - 5,7% (623 млрд рублей). То есть почти 80% оборота интернет-торговли генерируют регионы за пределами двух столиц", - отметили в ассоциации. Крупнейшей товарной категорией в интернет-торговле по результатам девяти месяцев 2026 года остаются мебель и товары для дома - на них пришлось 15,7% всех онлайн-продаж. На второе место вышли продукты питания - 14,7%, незначительно опередив одежду и обувь, у которой такая же доля. Далее следуют цифровая и бытовая техника с долей в продажах в 13,3%, товары для красоты и здоровья - 6,5%.

москва

санкт-петербург

московская область

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