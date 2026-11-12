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Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день

Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день - 12.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день

Более 70% опрошенных мужчин играют в видеоигры почти каждый день, тогда как женская аудитория в данной категории составляет 52%, следует из данных совместного... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:15+0300

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общество

москва

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 70% опрошенных мужчин играют в видеоигры почти каждый день, тогда как женская аудитория в данной категории составляет 52%, следует из данных совместного исследования "Игропром", VK Play, ИРИ и Агентством креативных индустрий Москвы, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Организаторы выставки-фестиваля "Игропром" совместно с Институтом развития интернета (АНО ИРИ), VK Play и Агентством креативных индустрий Москвы подвели итоги масштабного исследования аудитории геймеров. "Чем старше респондент, тем реже он играет в видеоигры. Мужчины (76%) играют каждый или почти каждый день значительно чаще женщин (52%). Респонденты в возрасте 45 плюс - наименее вовлеченная группа игроков, - играют от 1 раза в неделю и чаще, но не каждый день", - следует из данных исследования. Аналитики выяснили, что дети до 14 лет и подростки 15-17 лет, а также мужчины - чаще остальных групп играют ежедневно и составляют ядро самой активной аудитории геймеров. При этом, по данным исследования, чем старше человек, тем чаще он играет в одиночку: если дети, подростки и молодежь до 25 лет активно играют в компании, в том числе и онлайн, то к 35-44 годам доля "одиночек" достигает 52%, а после 45 лет - 59%. Уточняется, что аудитория старше 45 лет самая "закрытая" группа: они не играют с незнакомцами и в компании друзей в одном помещении. Молодежь до 25 лет - самая гибкая группа: предпочитают и одиночную, и командную игру. Исследование проведено в октябре 2026 года на основе опроса участников фестиваля "Игропром", проходившего в Москве 18-20 сентября. В опросе приняли участие 762 респондента (67% мужчин, 33% женщин; 88% аудитории - игроки в возрасте от 18 до 44 лет).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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