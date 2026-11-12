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Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день
Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день - 12.11.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день
Более 70% опрошенных мужчин играют в видеоигры почти каждый день, тогда как женская аудитория в данной категории составляет 52%, следует из данных совместного... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:15+0300
2026-11-12T12:16+0300
общество
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 70% опрошенных мужчин играют в видеоигры почти каждый день, тогда как женская аудитория в данной категории составляет 52%, следует из данных совместного исследования "Игропром", VK Play, ИРИ и Агентством креативных индустрий Москвы, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Организаторы выставки-фестиваля "Игропром" совместно с Институтом развития интернета (АНО ИРИ), VK Play и Агентством креативных индустрий Москвы подвели итоги масштабного исследования аудитории геймеров. "Чем старше респондент, тем реже он играет в видеоигры. Мужчины (76%) играют каждый или почти каждый день значительно чаще женщин (52%). Респонденты в возрасте 45 плюс - наименее вовлеченная группа игроков, - играют от 1 раза в неделю и чаще, но не каждый день", - следует из данных исследования. Аналитики выяснили, что дети до 14 лет и подростки 15-17 лет, а также мужчины - чаще остальных групп играют ежедневно и составляют ядро самой активной аудитории геймеров. При этом, по данным исследования, чем старше человек, тем чаще он играет в одиночку: если дети, подростки и молодежь до 25 лет активно играют в компании, в том числе и онлайн, то к 35-44 годам доля "одиночек" достигает 52%, а после 45 лет - 59%. Уточняется, что аудитория старше 45 лет самая "закрытая" группа: они не играют с незнакомцами и в компании друзей в одном помещении. Молодежь до 25 лет - самая гибкая группа: предпочитают и одиночную, и командную игру. Исследование проведено в октябре 2026 года на основе опроса участников фестиваля "Игропром", проходившего в Москве 18-20 сентября. В опросе приняли участие 762 респондента (67% мужчин, 33% женщин; 88% аудитории - игроки в возрасте от 18 до 44 лет).
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
общество , москва
Общество , МОСКВА
12:15 12.11.2026 (обновлено: 12:16 12.11.2026)
 
Опрос показал, сколько мужчин играют в видеоигры почти каждый день

"Игропром": более 70% опрошенных мужчин играют в видеоигры почти каждый день

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 70% опрошенных мужчин играют в видеоигры почти каждый день, тогда как женская аудитория в данной категории составляет 52%, следует из данных совместного исследования "Игропром", VK Play, ИРИ и Агентством креативных индустрий Москвы, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Организаторы выставки-фестиваля "Игропром" совместно с Институтом развития интернета (АНО ИРИ), VK Play и Агентством креативных индустрий Москвы подвели итоги масштабного исследования аудитории геймеров.
"Чем старше респондент, тем реже он играет в видеоигры. Мужчины (76%) играют каждый или почти каждый день значительно чаще женщин (52%). Респонденты в возрасте 45 плюс - наименее вовлеченная группа игроков, - играют от 1 раза в неделю и чаще, но не каждый день", - следует из данных исследования.
Аналитики выяснили, что дети до 14 лет и подростки 15-17 лет, а также мужчины - чаще остальных групп играют ежедневно и составляют ядро самой активной аудитории геймеров.
При этом, по данным исследования, чем старше человек, тем чаще он играет в одиночку: если дети, подростки и молодежь до 25 лет активно играют в компании, в том числе и онлайн, то к 35-44 годам доля "одиночек" достигает 52%, а после 45 лет - 59%.
Уточняется, что аудитория старше 45 лет самая "закрытая" группа: они не играют с незнакомцами и в компании друзей в одном помещении. Молодежь до 25 лет - самая гибкая группа: предпочитают и одиночную, и командную игру.
Исследование проведено в октябре 2026 года на основе опроса участников фестиваля "Игропром", проходившего в Москве 18-20 сентября. В опросе приняли участие 762 респондента (67% мужчин, 33% женщин; 88% аудитории - игроки в возрасте от 18 до 44 лет).
 
ОбществоМОСКВА
 
 
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