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Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции
Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции - 12.11.2026, ПРАЙМ
Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции
Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции, заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:19+0300
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КИШИНЕВ, 12 ноя - ПРАЙМ. Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции, заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску. Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика присоединилась к санкциям ЕС против России и Белоруссии на 91%, отметив, что власти намерены довести показатель до 100%. "Сегодня мы экспортируем яблоки преимущественно в Россию. 50% экспорта яблок направляется в Российскую Федерацию", — заявил Осмокеску журналистам. Несмотря на это, министр считает, что молдавским производителям нужно переориентироваться на европейские рынки, чтобы республика могла полностью отказаться от торговли с Россией и Белоруссией. В октябре Осмокеску заявил, что власти намерены определить, какие хозяйства пострадают от изменения условий торговли, и предложить им переориентацию на рынки ЕС или другие направления. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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россия, мировая экономика, молдавия, белоруссия, майя санду, ес, мид, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Майя Санду, ЕС, МИД, СНГ
15:19 12.11.2026
 
Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции

Осмокеску: Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 12 ноя - ПРАЙМ. Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции, заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску.
Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика присоединилась к санкциям ЕС против России и Белоруссии на 91%, отметив, что власти намерены довести показатель до 100%.
"Сегодня мы экспортируем яблоки преимущественно в Россию. 50% экспорта яблок направляется в Российскую Федерацию", — заявил Осмокеску журналистам.
Несмотря на это, министр считает, что молдавским производителям нужно переориентироваться на европейские рынки, чтобы республика могла полностью отказаться от торговли с Россией и Белоруссией. В октябре Осмокеску заявил, что власти намерены определить, какие хозяйства пострадают от изменения условий торговли, и предложить им переориентацию на рынки ЕС или другие направления.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
 
РОССИЯМировая экономикаМОЛДАВИЯБЕЛОРУССИЯМайя СандуЕСМИДСНГ
 
 
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