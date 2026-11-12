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Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции

Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции - 12.11.2026, ПРАЙМ

Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции

Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции, заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:19+0300

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КИШИНЕВ, 12 ноя - ПРАЙМ. Молдавия экспортирует 50% урожая яблок в Россию, несмотря на санкции, заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску. Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика присоединилась к санкциям ЕС против России и Белоруссии на 91%, отметив, что власти намерены довести показатель до 100%. "Сегодня мы экспортируем яблоки преимущественно в Россию. 50% экспорта яблок направляется в Российскую Федерацию", — заявил Осмокеску журналистам. Несмотря на это, министр считает, что молдавским производителям нужно переориентироваться на европейские рынки, чтобы республика могла полностью отказаться от торговли с Россией и Белоруссией. В октябре Осмокеску заявил, что власти намерены определить, какие хозяйства пострадают от изменения условий торговли, и предложить им переориентацию на рынки ЕС или другие направления. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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россия, мировая экономика, молдавия, белоруссия, майя санду, ес, мид, снг