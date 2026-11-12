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Самым высокооплачиваемым финном четвертый год подряд стал основатель Wolt

Самым высокооплачиваемым финном четвертый год подряд стал основатель Wolt - 12.11.2026, ПРАЙМ

Самым высокооплачиваемым финном четвертый год подряд стал основатель Wolt

Самым высокооплачиваемым гражданином Финляндии четвертый год подряд стал основатель сервиса доставки еды Wolt Микко Кууси, свидетельствуют опубликованные в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:10+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Самым высокооплачиваемым гражданином Финляндии четвертый год подряд стал основатель сервиса доставки еды Wolt Микко Кууси, свидетельствуют опубликованные в четверг отчетные данные финской налоговой службы. Налоговое ведомство ежегодно публикует данные налогоплательщиков страны с доходом более 100 тысяч евро в год. Однако лица, не желающие обнародования этой информации, могут подать заявление с просьбой об исключении из списка в соответствии с регламентом ЕС. Согласно данным налоговой службы, совокупный доход основателя сервиса доставки Wolt Кууси в 2025 году составил 131,6 миллиона евро. По итогам 2024, 2023 и 2022 годов он также был назван самым высокооплачиваемым финном. Вторую строчку списка в этом году занял бывший члена совета директоров компании Nokia Ристо Сииласмаа с доходом 63,8 миллиона евро. На третьем месте - сооснователь программной платформы Hostaway для управления арендой недвижимости Сабер Кордестанчи с 42,5 миллиона евро. В налоговой отчетности также представлены сведения о доходе финских министров. В частности, премьер Финляндии Петтери Орпо в 2025 году заработал около 243 тысяч евро, министр обороны Антти Хяккянен - 198 тысяч евро, а министр финансов Риикка Пурра - около 177 тысяч евро. Доход президента Финляндии Александра Стубба, согласно изданию Iltalehti, в 2025 году составил 85 тысяч евро.

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бизнес, финляндия, александр стубб, ес, nokia