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Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака

Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака - 12.11.2026, ПРАЙМ

Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака

Технологию на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта можно применять для диагностики рака и других заболеваний, рассказала РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:33+0300

2026-11-12T16:33+0300

2026-11-12T16:33+0300

технологии

здоровье

общество

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Технологию на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта можно применять для диагностики рака и других заболеваний, рассказала РИА Новости основатель индийской компании Niramai Гита Манджунат. "Эта технология представляет собой универсальную платформу, которую можно применять и для других задач. Мы уже проводили эксперименты по выявлению рака горла, щитовидной железы, кожи, желудка и шейки матки", - сказала она на полях симпозиума "Создавая будущее". Технология Thermalytix строит температурную карту молочной железы, которую обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Обследование по этой технологии прошли уже свыше 700 тысяч женщин. Кроме онкологии, по словам Манджунат, технологию на основе ИИ можно использовать для обнаружения незлокачественных заболеваний, в частности диабетической стопы и нарушений сосудистой системы. Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Национальном центре "Россия" 12-13 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер симпозиума.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, здоровье, общество