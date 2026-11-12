https://1prime.ru/20261112/osnovatel-875167797.html
Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака
Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака - 12.11.2026, ПРАЙМ
Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака
Технологию на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта можно применять для диагностики рака и других заболеваний, рассказала РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:33+0300
2026-11-12T16:33+0300
2026-11-12T16:33+0300
технологии
здоровье
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875167797.jpg?1794490385
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Технологию на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта можно применять для диагностики рака и других заболеваний, рассказала РИА Новости основатель индийской компании Niramai Гита Манджунат.
"Эта технология представляет собой универсальную платформу, которую можно применять и для других задач. Мы уже проводили эксперименты по выявлению рака горла, щитовидной железы, кожи, желудка и шейки матки", - сказала она на полях симпозиума "Создавая будущее".
Технология Thermalytix строит температурную карту молочной железы, которую обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Обследование по этой технологии прошли уже свыше 700 тысяч женщин.
Кроме онкологии, по словам Манджунат, технологию на основе ИИ можно использовать для обнаружения незлокачественных заболеваний, в частности диабетической стопы и нарушений сосудистой системы.
Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Национальном центре "Россия" 12-13 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер симпозиума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, здоровье, общество
Технологии, Здоровье, Общество
Основатель Niramai рассказала о применении ИИ для диагностики рака
Манджунат: технологию на основе тепловизионной съемки можно применять для диагностики рака
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Технологию на основе тепловизионной съемки и искусственного интеллекта можно применять для диагностики рака и других заболеваний, рассказала РИА Новости основатель индийской компании Niramai Гита Манджунат.
"Эта технология представляет собой универсальную платформу, которую можно применять и для других задач. Мы уже проводили эксперименты по выявлению рака горла, щитовидной железы, кожи, желудка и шейки матки", - сказала она на полях симпозиума "Создавая будущее".
Технология Thermalytix строит температурную карту молочной железы, которую обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Обследование по этой технологии прошли уже свыше 700 тысяч женщин.
Кроме онкологии, по словам Манджунат, технологию на основе ИИ можно использовать для обнаружения незлокачественных заболеваний, в частности диабетической стопы и нарушений сосудистой системы.
Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Национальном центре "Россия" 12-13 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер симпозиума.