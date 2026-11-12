https://1prime.ru/20261112/ozempik-875143075.html

К создателям "Оземпика" и его аналогов в США подали свыше 4 тысяч исков

К создателям "Оземпика" и его аналогов в США подали свыше 4 тысяч исков - 12.11.2026, ПРАЙМ

К создателям "Оземпика" и его аналогов в США подали свыше 4 тысяч исков

В судах США находится свыше четырех тысяч исков пациентов против производителей популярного препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов из-за проявившихся... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:07+0300

2026-11-12T10:07+0300

2026-11-12T10:07+0300

здоровье

бизнес

общество

сша

оземпик

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875143075.jpg?1794467253

ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. В судах США находится свыше четырех тысяч исков пациентов против производителей популярного препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов из-за проявившихся тяжелых побочных эффектов, следует из статистического отчета cудебной коллегии США по межрайонным судебным разбирательствам. Согласно документу, в федеральном окружном суде Восточного округа Пенсильвании под председательством судьи Карен Марстон консолидировано масштабное коллективное производство MDL-3094 в отношении препаратов класса GLP-1 (Глюкагоноподобный пептид-1, ГПП-1). По состоянию на 2 ноября в рамках этой тяжбы рассматриваются 4 082 активных иска, а общее количество зарегистрированных исков за все время с февраля 2024 года достигло 4 191. Ответчиками выступают фармгиганты Novo Nordisk (производитель "Оземпика", "Вегови" и "Ребелсаса") и американская Eli Lilly ("Мунджаро" и "Зепбаунд"). Истцы заявляют, что прием медикаментов привел к тяжелым осложнениям, включая гастропарез или "паралич желудка", острую кишечную непроходимость и образование тромбов. Пациенты утверждают, что фармкомпании преуменьшили масштабы рисков и не предупредили потребителей об угрозе для здоровья. "Оземпик" является разработкой датской компании Novo Nordisk как рецептурное лекарство от диабета второго типа. Препарат снижает аппетит и замедляет пищеварение, вызывая долгое чувство сытости. В последние годы он стал мировым хитом не по прямому назначению, а как средство для быстрого похудения. Препарат относится к группе средств GLP-1, которые подавляют аппетит и продлевают чувство сытости.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, общество , сша, оземпик