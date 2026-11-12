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Счетная палата проверила эффективность расходов бюджета на "ГосОблако" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Счетная палата проверила эффективность расходов бюджета на "ГосОблако"
Счетная палата проверила эффективность расходов бюджета на "ГосОблако" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Счетная палата проверила эффективность расходов бюджета на "ГосОблако"
Счетная палата проверила эффективность расходов федерального бюджета на использование государственной единой облачной платформы - механизм управления... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:15+0300
2026-11-12T00:15+0300
технологии
россия
счетная палата
минцифры
ростелеком
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875136304.jpg?1794431726
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Счетная палата проверила эффективность расходов федерального бюджета на использование государственной единой облачной платформы - механизм управления "ГосОблаком" позволил сэкономить бюджетные средства в размере 16,66 миллиарда рублей, говорится в документах Счетной палаты. Создание "ГосОблака" началось в виде эксперимента в 2019 году, а с 2025 года платформа введена в постоянную эксплуатацию. "ГосОблако" представляет собой централизованную инфраструктуру для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов государственных органов, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и некоммерческих организаций социальной направленности. Функции по управлению ресурсами платформы возложены на Минцифры России. Единственным поставщиком облачных услуг посредством "ГосОблака" является "Ростелеком". "Счетная палата проверила эффективность расходов федерального бюджета на использование государственной единой облачной платформы (... "ГосОблако", платформа). Как было установлено в ходе проверки, механизм управления "ГосОблаком" позволил сэкономить бюджетные средства в размере 16,66 млрд рублей, однако качество услуг не всегда соответствовало условиям контрактов", - следует из сообщения ведомства. В то же время проверка показала, что, несмотря на достигнутую экономию, в 2023-2026 годах бюджетные средства в размере 2,7 миллиарда рублей были израсходованы на ресурсы, которые не достигали целевого уровня загрузки. Также Счетная палата обратила внимание, что мониторинг использования ресурсов платформы, реализуемый Минцифры посредством ФГИС "Управление ГосОблаком", охватывает 26,9% параметров облачных услуг. "Проведенный в ходе проверки анализ цен на облачные услуги крупных провайдеров в этой сфере показал, что тарифы на отдельные услуги "ГосОблака" могут превышать рыночный уровень. При этом ни один из опрошенных поставщиков не оказывает весь набор услуг, который предоставляется посредством "ГосОблака", - уточняется в документе. "Кроме того, Минцифры России самостоятельно выявляло нарушения разных типов обязательств и направило в адрес ПАО "Ростелеком" требования об уплате неустоек на сумму 1,3 миллиарда рублей", - добавляется там. По итогам проверки Счетная палата направила Минцифры России ряд рекомендаций, в том числе предложила расширить охват параметров облачных услуг, подлежащих мониторингу во ФГИС "Управление ГосОблаком", а также обеспечить достижение целевых значений использования вычислительных ресурсов системы. В свою очередь, Минцифры заявило, что учтет и проработает все замечания Счетной палаты. По мнению ведомства, это позволит сделать работу "ГосОблака" еще эффективнее - без снижения надежности и доступности государственных информационных систем.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, россия, счетная палата, минцифры, ростелеком
Технологии, РОССИЯ, Счетная палата, Минцифры, Ростелеком
00:15 12.11.2026
 
Счетная палата проверила эффективность расходов бюджета на "ГосОблако"

Счетная палата проверила эффективность расходов бюджета на использование "ГосОблака"

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Счетная палата проверила эффективность расходов федерального бюджета на использование государственной единой облачной платформы - механизм управления "ГосОблаком" позволил сэкономить бюджетные средства в размере 16,66 миллиарда рублей, говорится в документах Счетной палаты.
Создание "ГосОблака" началось в виде эксперимента в 2019 году, а с 2025 года платформа введена в постоянную эксплуатацию. "ГосОблако" представляет собой централизованную инфраструктуру для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов государственных органов, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и некоммерческих организаций социальной направленности.
Функции по управлению ресурсами платформы возложены на Минцифры России. Единственным поставщиком облачных услуг посредством "ГосОблака" является "Ростелеком".
"Счетная палата проверила эффективность расходов федерального бюджета на использование государственной единой облачной платформы (... "ГосОблако", платформа). Как было установлено в ходе проверки, механизм управления "ГосОблаком" позволил сэкономить бюджетные средства в размере 16,66 млрд рублей, однако качество услуг не всегда соответствовало условиям контрактов", - следует из сообщения ведомства.
В то же время проверка показала, что, несмотря на достигнутую экономию, в 2023-2026 годах бюджетные средства в размере 2,7 миллиарда рублей были израсходованы на ресурсы, которые не достигали целевого уровня загрузки. Также Счетная палата обратила внимание, что мониторинг использования ресурсов платформы, реализуемый Минцифры посредством ФГИС "Управление ГосОблаком", охватывает 26,9% параметров облачных услуг.
"Проведенный в ходе проверки анализ цен на облачные услуги крупных провайдеров в этой сфере показал, что тарифы на отдельные услуги "ГосОблака" могут превышать рыночный уровень. При этом ни один из опрошенных поставщиков не оказывает весь набор услуг, который предоставляется посредством "ГосОблака", - уточняется в документе.
"Кроме того, Минцифры России самостоятельно выявляло нарушения разных типов обязательств и направило в адрес ПАО "Ростелеком" требования об уплате неустоек на сумму 1,3 миллиарда рублей", - добавляется там.
По итогам проверки Счетная палата направила Минцифры России ряд рекомендаций, в том числе предложила расширить охват параметров облачных услуг, подлежащих мониторингу во ФГИС "Управление ГосОблаком", а также обеспечить достижение целевых значений использования вычислительных ресурсов системы.
В свою очередь, Минцифры заявило, что учтет и проработает все замечания Счетной палаты. По мнению ведомства, это позволит сделать работу "ГосОблака" еще эффективнее - без снижения надежности и доступности государственных информационных систем.
 
ТехнологииРОССИЯСчетная палатаМинцифрыРостелеком
 
 
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