https://1prime.ru/20261112/parlament-875163705.html

Парламент Армении принял поправки о преференциях для компании TRIPP

Парламент Армении принял поправки о преференциях для компании TRIPP - 12.11.2026, ПРАЙМ

Парламент Армении принял поправки о преференциях для компании TRIPP

Парламент Армении принял в двух чтениях поправки в закон "Об акционерных обществах", предусматривающие предоставление правовых преференций для компании, которая | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:04+0300

2026-11-12T15:04+0300

2026-11-12T15:04+0300

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ЕРЕВАН, 12 ноя – ПРАЙМ. Парламент Армении принял в двух чтениях поправки в закон "Об акционерных обществах", предусматривающие предоставление правовых преференций для компании, которая будет реализовывать проект "Маршрут Трампа" (TRIPP); она будет осуществлять деятельность не только в рамках общего законодательства, но и особых правовых регулирований, сообщил спикер парламента Рубен Рубинян. Ранее армянские власти сообщили, что TRIPP Company – армянско-американское совместное предприятие - будет зарегистрировано в Армении и получит право на развитие необходимой инфраструктуры железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, а также волоконно-оптических кабелей в рамках проекта "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию. "За принятие поправок проголосовали 62 депутатов, решение принято", - заявил спикер. Представляя законопроект, замминистра юстиции Армении Тигран Дадунц заявил, что поправки предусматривают внедрение в правовой системе Армении нового института — особых правовых регулирований для компаний, создаваемых на основе международных договоров. По его словам, для реализации инфраструктурных, транспортных, энергетических проектов создаются отдельные компании, в том числе с участием государства и иностранных партнеров, модель управления которых формируется в том числе на основе договоренностей. "Эти договоренности могут касаться прав участников компании, формирования органов управления, процедур принятия решений и других вопросов. Однако наше законодательство, особенно закон "Об акционерных обществах" предусматривает обязательные нормы и не оставляет места для гибкости. В результате может возникнуть несоответствие между согласованной для международного проекта моделью управления и государственными правилами", - заявил он. Замминистра добавил, что поправки наделяют законодательство необходимой гибкостью. "Необходимость этого института стала очевидной в рамках проекта TRIPP и в контексте рамочного соглашения, ратифицированного Национальным собранием… Поправками разрешается применение особых регулирований только в том случае, когда компания создается на основе ратифицированного Арменией международного договора, с не менее 25% государственным участием", - отметил Дадунц. Согласно законопроекту, правовые преференции будут касаться, в частности, положений о крупных сделках, акционерном соглашении, проведении общего собрания акционеров и принятии решений, формировании совета общества, преимущественном праве при отчуждении акций, уменьшении уставного капитала, выкупе акций, ответственности акционеров.

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