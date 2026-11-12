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В Печатниках обновили проезд рядом с парком Технических видов спорта
В Печатниках обновили проезд рядом с парком Технических видов спорта - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Печатниках обновили проезд рядом с парком Технических видов спорта
Проезд рядом с парком Технических видов спорта обновили в Печатниках в Москве, он расположен между складскими помещениями и парком, сообщили в столичном... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:33+0300
2026-11-12T09:33+0300
2026-11-12T09:33+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Проезд рядом с парком Технических видов спорта обновили в Печатниках в Москве, он расположен между складскими помещениями и парком, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Проезд рядом с парком Технических видов спорта обновили в Печатниках. Работы прошли в Проектируемом проезде №1481 и на прилегающей территории. Проезд расположен в активной зоне: с одной стороны находится крупные складские помещения, а напротив – популярный парк", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сначала провели детальное обследование участка, затем демонтировали старое изношенное покрытие на проезжей части и уложили новое. Также привели в порядок пешеходные тротуары и на финальном этапе восстановили газон.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
В Печатниках обновили проезд рядом с парком Технических видов спорта
В Печатниках в Москве обновили проезд рядом с парком Технических видов спорта
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Проезд рядом с парком Технических видов спорта обновили в Печатниках в Москве, он расположен между складскими помещениями и парком, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Проезд рядом с парком Технических видов спорта обновили в Печатниках. Работы прошли в Проектируемом проезде №1481 и на прилегающей территории. Проезд расположен в активной зоне: с одной стороны находится крупные складские помещения, а напротив – популярный парк", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что сначала провели детальное обследование участка, затем демонтировали старое изношенное покрытие на проезжей части и уложили новое. Также привели в порядок пешеходные тротуары и на финальном этапе восстановили газон.