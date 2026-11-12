https://1prime.ru/20261112/pensiya-875143169.html

Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями неработающих россиян

Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями неработающих россиян - 12.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями неработающих россиян

Средняя пенсия неработающих граждан в октябре превысила 40 тысяч рублей в двух регионах России, следует из данных статистики, с которыми ознакомились РИА... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:10+0300

2026-11-12T10:10+0300

2026-11-12T10:10+0300

россия

пенсия

общество

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Средняя пенсия неработающих граждан в октябре превысила 40 тысяч рублей в двух регионах России, следует из данных статистики, с которыми ознакомились РИА Новости. Согласно статистике, средняя пенсия неработающих россиян в октябре в Ненецком автономном округе составила 40 120 рублей. Кроме того, в Чукотском автономном округе аналогичная выплата достигла 43 844 рубля. Отмечается, что в целом в России средняя пенсия неработающих в октября составила 25 853 рубля.

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россия, пенсия, общество