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В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова сняли временные ограничения - 12.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова сняли временные ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова, сообщила Росавиация. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:17+0300
2026-11-12T08:17+0300
2026-11-12T08:17+0300
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россия
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росавиация
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саранска, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова сняли временные ограничения
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова